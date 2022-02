FILIP CAR VEČERAS OTKRIO DALILI, EVO ŠTA SE DESILO KAD SU GA DANAS IZVELI IZ ZADRUGE: “Ljudi sa svih strana, automobili, ulazim u…”

Kamere su zabilježile ovaj incident koji se dogodio nakon jedne žurke, a Peleš je odmah izveden iz rijalitija kako bi mu bila ukazana medicinska pomoć, piše Novi.

On se više nije vraćao u rijaliti, a odlučio je da tuži Filipa, zbog čega je zadrugar danas morao da napusti rijaliti.

Svojoj djevojci Dalili Dragojević danas je pričao kako je bilo na suđenju.

– Znaš kako me je anksioznost ulovili danas. Uvijek kad sam išao kod doktora bila je noć. Sad dan, ljudi sa svih strana, automobili… Gledam one ljude, ulazim u sud kao da će me neko odvaliti u glavu – ispričao je Filip Car, pa nastavio…

– Vodili su me u Rumu, u sud. Mislim da, ovdje što se desi, spada pod Rumu. Kaže mi Bojana, pošto oni nisu smeli gore u sudnicu: “Nemoj da si napravio neku glupost” – rekao je Car, a šta mu se sve dešavalo danas, poslušajte u videu.

