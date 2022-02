GLEDAM GA DOK SPAVA, KAO BEBA JE: Dalila izjavom u radio emisiji iznenadila sve! POGLEDAJTE REAKCIJU KAD SU ČULI

Zadrugarka je ogolila dušu gledaocima i slušaocima i u detalje analizirala svoju ljubav prema Filipu Caru.

Kako si Dali? – pitao je Nenad.

Dobro sam, mislila sam da ću malo spavati ali ostala sam budna – smješkala se Dalila.

Drago mi je da si danas srećna, jer se sinoć svašta nešto izdešavalo… – dodao je Nenad.

Znaš kako, ova tvoje emisija je tako puna laži i kontra priča. Ja ću se potruditi da budem iskrena, a možda malo i da slažem. Evo, ovo tvoje ‘Ili-ili’, svi smo u sobi rekli ‘jaooo’. Pogrešan je Anin odgovor, zna se odlično na koji način se to postavlja to pitanje. Imam 28 godina nisam dijete… U mislima je bio Car, a rekla je Fran. Za mnoge je on neosvojiva tvrđava… – započela je Dragojevićka.

Sinoć ste opljačkali Kazino… Ukućani su mi rekli da ste ubili – smeškao se reper.

Da, ubili smo Kazino sinoć, ali neću da pričam o novcu, neka bude tajna – odgovorila je.

Mogu li da očekujem procenat? – pitao je reper.

‘Kad je beg bio cicija’ – našalila se Dalila.

U kakvom ste ti i Filip odnosu sada? – pitao je Nenad.

Naše stanje je savršeno. Da se ne lažemo, mi smo uvijek klimavi. Ima tu laži od strane Filipa, naročito kad kaže ‘ja ne bih ovako’, ali to je on – odgovorila je.

Da li je on ukrotiv? – pitao je reper.

Teško – nasmijala se.

– Jednom prilikom si rekla, da poslije svega što se desilo, kada ugledaš Filipa kako puši cigaretu, tada shvatiš kakvog muškarca imaš pored sebe. Misliš li da ćete opstati do kraja Zadruge i da li će vaša ljubav uspeti? Da li si ti ta žena kojoj će se on u potpunosti posvetiti? – dodao je reper.

– Vidiš, ja sam to zaboravila. Što se tiče Filipa, da, on ima taj stav, kada zapali tu cigaru. Te neke sitnice ja stvarno primjećujem. Sa druge strane stvarno ima odvratne izjave. Meni on kaže da ga podsjećam na njegovu majku, jer stalno navaljujem da jede i nešto mu titram. Njega čovjek ili prihvati ili ne, nema tu sredine. Osjećam da se on mijenja sam, ne prebacujem toliko često neke stvari, gledam da to bude u tišini. Sinoć je recimo, neko moje ponašanje protumačio pogrešno… Nastao je opšti haos, ali posle mi je normalno prišao. Kasnije je priznao da je svestan da ja neke stvari radim za naše dobro, ali bitno je da se nismo potukli, napravili nešto. Važno da je sve okej. Mislim da je shvatio da sam ja samo neko ko voli da pleše i pjeva, ali svakako više sebi neću dozvoliti da budem na žurci, ako on nije tu ili ako nije raspoložen. Kada ga gledam dok spava, on je kao neka beba. I malo prije sam ga posmatrala, vruće mu je bilo, gledam ga, kao beba. Tada se pitam da li je moguće da iz njega mogu onakve riječi da izađu… Sada ga doživljavam na drugačiji način, ali sam svjesna da mi želi najbolje i da stvari od kojih me sputava, radi isključivo za moje dobro – govorila je Dalila, piše Novi.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari