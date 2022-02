DALILA PRIZNALA DA VOLI HAOS I RASPRAVU?! Na reperovo pitanje da li poslije svađa dolazi strast, Dragojevićka šokirala odgovorom!

Dalila Dragojević pojavila se u radio emisiji Nenada Aleksića Ša u Zadruzi 5, gdje je govorila o svom ljubavnom životu i aktuelnostima iz rijalitija.

– Da li si ti neko koga radi haos? I tebe i Fiću? Jer poslije vaših svađa dolazi do erupcije strasti? – pitao je Ša.

– On se uvijek poslije svega osjeća loše, a ja pokušavam da se izdignem. On padne u depresiju, kod njega se to više vidi. Nije da nas radi ludilo, nego smo mi ljudi koji prouzrokujemo to ludilo. Mi bar ne lažemo, uvijek smo iskreni. Mi kažemo jedno drugom sve i svašta, ali radimo na tome da bude bolje. Sinoć, recimo, trudila sam se da budem uz njega cijelu noć. Opet je gubio novac, a ja sam se trudila da se smiješkam i da budem okej. Dala sam mu i novac, smirivala ga. Kada je dobio pare, skakao je do plafona, baš nam je bilo top. Toliko nam je bilo dobro, da nismo obraćali pažnju na druge ljude – govorila je Dragojevićka, prenosi Alo.

