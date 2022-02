Ermina Pašović pokazala novo lice od 3.700 eura!

U skladu sa ovom promjenom, Ermina je donijela odluku da još malo poradi na sebi, te je promijenila i frizuru.

Naime, Pašovićeva je svoju dugu kosu skratila do ramena, dok je smeđu boju kose osvježila plavim pramenovima.

“Odlično ti stoji”, “Vau, kakva promena”, “Vala, spremna za zadrugu”, “Samo naprijed, lutkice, samo radi na sebi”, nizali su se komentari podrške.

– Ja sam osoba koja se plaši igle. Zato nisam se nikad usudila bilo šta da radim na sebi, bila sam na više klinika, ali me niko nije ubijedio…

– Vjerovali vi meni da bol osjetila nisam, ni dan danas mi nije jasno kako. Nakon 7 dana su mi izvađeni tamponi i 4 mala konca, ni to ne boli nego je olakšavajući jer možete da dišete kroz nos. Modra sam bila malo i to 3. dan, a spalo je 5. dan. Cijena nosa je 3.000 eura, a kapci od 700 do 900 eura”, istakla je ona, piše Kurir.

