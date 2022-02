Đurina KĆERKA NIJE KAO DRUGA DJECA JAVNIH LIČNOSTI: Školovala se od Ljubljane do Njujorka, krasi je neobična ljepota, a NEOBIČNO IME JE DOBILA PO JOGURTU!

Javnosti je manje poznato da glumac Branko Đurić Đura ima kćerku na čijoj ljepoti joj mnogi zavide, ali i koja je krenula tatinim stopama.

Mama Tanja otkrila je neobičnu priču o kćerkinom imenu.

– Kada smo se nas dvoje zaljubili, nismo smijeli ni da maštamo o zajedničkom životu, ali smo svejedno maštali da ćemo imati jedno dijete i tada je na tržištu bio neki jogurt koji se zvao Zala i rekli smo da će nam se tako kćerka zvati. Imali smo negdje sakriven poklopac u liftu iza ogledala i uvijek smo tu gledali i maštali da ćemo imati nekad Zalu – otkrila je Đurina supruga.

Mladu Zalu interesuju stvari vezane za muziku i glumu, baš kao i njenog oca. Međutim, ono što je izdvaja iz gomile nasljednika poznatih ličnosti jeste i njen izgled.

Fotografije koje kači na društvene mreže privlače veliku pažnju jer Zala ima neobičnu ljepotu. Glumila je u nekoliko filmova, a prije sedam godina je izbacila i pjesmu “Šele zdaj” čiji je kompozitor upravo Zalin otac Branko.

Zala je u Njujorku završila glumu. Od oca je uvijek dobijala veliku podršku kada je put karijere u pitanju.

Na pitanje na koji način joj roditelji pomažu u radu, odgovara:

– Tata mi najviše pomaže tako što neće da se petlja, jer želi da sama dođem do cilja. I meni je najbitniji put. Tata me nikad nije doveo ni na jednu audiciju, što je super! Sigurna sam da bi pomogao ako bih ga zamolila, ali to ne želim i to me jača – rekla je svojevremeno Zala za Klix.ba i dodala:

– Jedva sam se progurala kroz najtežu gimnaziju u Ljubljani, jer mi nije išla hemija, ni drugi predmeti koje je trebalo da učim napamet. Umjetnost nije bila cijenjena. Svakog dana se zahvaljujem svemiru, svojoj hrabrosti i roditeljima koji su me doveli u Njujork da ostvarim svoj san.

Branko Đurić pored Zale sa suprugom, slovenačkom glumicom, Tanjom Ribič ima još jednu kćerku Elu, koja se takođe bavi glumom, i sina Filipa.

