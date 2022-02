VODITELJ PONIZIO DALILU PRED CIJELOM NACIJOM – saopštio joj ISTINU, propala u ZEMLJU OD BLAMA

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Dalilu Dragojević.Zašto ne tražiš od drveta vizir? – glasilo je pitanje.

– Divno, ne znam šta da kažem… Nemam komenar za to – rekla je kratko.Ružno je, ja sam toga svestan. Ja bih voleo sve loše što sam napravio da vidim na ekranu, tako mi dolazi do mozga. Ja znam sebe i poznajem sebe, ja samo sam sebe mogu da poboljšam i pokvarim. Impulsivan sam, temperamentan, neko budi, ali zamisli da nekome govorim pet meseci “Nemoj to”. Ovo su krupne stvari, a ja to zameram,prenosi Srbijadanas Ja ne zameram što ona nije kuvala za pet meseci, radim problem oko onoga što ju je dovelo da ima epitet monstruma. Ja to zameram, a ona potencira. Ja sam dečku napravio indirektno loše, ali sam – rekao je Car.Detaljnije u nastavku ovog teksta.

