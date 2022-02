NIKAD ŽEŠĆI SUKOB DALILE I ALEKS, DALILA IZGOVORILA UŽASNE STVARI NA NJEN RAČUN: “On meni tjera inat, a ona..”

Aleksandra Nikolić i Dalila Dragojević dokazale su da se ne podnose! Učesnice “Zadruge” su u lošim odnosima otkad je Aleks bacila oko na Dalilinog bivšeg muža Dejana, a to se još jednom i pokazalo.

Naime, starlete su se, odgovarajući na pitanja, posvađale oko toga koja je od njih pametnija, a “dokačile” su se i na temu odnosa. Dok Nikolićeva smatra da nije normalno voditi ljubav pred bivšim partnerom, dotle Dragojevićeva kaže da se ne kaje što je spavala sa Filipom Carem pred mužem.



Aleksandra Nikolić: Ljudi idu na mjesec, što se ja ne bih operisala

Treba li se vraćati bivšim momcima?

– Ne, nikako! Bivši je s razlogom bivši! Ako smo s nekim raskinuli, to znači da smo imali probleme i svađe.

Da li žene pomoću plastične hirurgije treba da mijenjaju izgled?

– Ljudi su stigli do Mjeseca, pa zašto se ne bi operisali u 21. veku. Devojke treba da koriguju na sebi sve što im se ne dopada. Pravi primjer za to je Maja Marinković, koja sada izgleda najbolje do sada! Postoje i žene koje su se unakazile operacijama. Sve što se radi mora da bude estetski lijepo, a ne prenapumpano, napadno…

Treba li zbog ljubavi trpiti uvrede?

– Nikako ne! Mada, ja nisam kompetentna da pričam o tome, jer sam trpila svašta zbog ljubavi, pa i uvrede. Kad se zaljubim, kao tele sam, samo gledam u svog muškarca. S partnerom treba biti dok vam je lijepo, a kad počnu uvrede i svađe, najbolje je odmah raskinuti.

Se* pred bivšim partnerom?

– To je bolesno! Sramota je upražnjavati se* pred kamerama u rijalitiju, a kamoli pred bivšim mužem, ženom, momkom, djevojkom… Dalila je to radila pred Dejanom, Car pred njom. Katastrofa! Doživjela sam i da moji bivši vode ljubav na moje oči. To je u prošloj sezoni “Zadruge” uradio Filip Car sa Minom Vrbaški, a Janjuš sa Majom Marinković. To govori o njima, a ne o meni.

Što veće grudi, to manja pamet?

– To nema veze sa istinom. Pošto imam velike grudi, da li to znači da sam glupa?! To je isto kao kad ljudi kažu da su plavuše glupe. Budalaština! Za sebe ne mislim da sam prepametna, jer da jesam, bila bih ko zna gdje danas, a ne u rijalitiju. Ipak, sigurna sam da nisam ni glupa.

Dalila Dragojević: Nije pametno ići srcem, treba uključiti mozak

Treba li se vraćati bivšim momcima?

– Ne znam! Ja sam ostavila muža zbog Filipa Cara, pa sam se i jednom i drugom vratila. Svaki put sam vjerovala da će to da traje cijeli život. Nije uvijek pametno ići srcem, nekad treba uključiti i glavu, a ja to ne znam. Ubilo me je sve što mi se desilo u “Zadruzi”, napravila sam mnogo grešaka.

Da li žene pomoću plastične hirurgije treba da mijenjaju izgled?

– Ma, kad neko nema mozga, ne vrijede mu ni sve operacije na svijetu! Ja sam bila lijepa i prije sitnih korekcija koje sam imala, muškarci su me oduvijek željeli. Podržavam plastičnu hirurgiju, ali je harizma mnogo važnija. Šta vredi nekoj djevojci što je lijepa ako je glupa?

Treba li zbog ljubavi trpiti uvrede?

– Ja sam ih se, vala, natrpila, i to od Filipa. U nekim situacijama sam ga izazivala da pukne, ali bilo je i trenutaka kada nisam zaslužila da me naziva kurvom i psuje mi roditelje. Nikad ga nisam vrijeđala kao što je on mene. Mislila sam da ću uspjeti da ga promijenim…

Se* pred bivšim partnerom?

– Meni se desio! Imala sam se* u “Zadruzi” dok je Dejan bio tu, a Filip je spavao s Majom na metar od mene. Bilo bi licemjerno da kažem da je to nenormalno, jer uvijek stojim iza svojih postupaka.

Što veće grudi, to manja pamet?

– Definitivno! Rijaliti je dokaz za to. Mnoge silikonke su pokazale da im je sva inteligencija u si*ama. Evo na primjer Aleksandra Nikolić. Misli da se sviđa Dejanu, a on s njom samo tjera inat meni. Sigurna sam da ona nije djevojka s kojom bi bio u ozbiljnoj vezi, piše Informer.

