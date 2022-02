BRUTALNO SUOČAVANJE DALILE I CARA SA DEJANOM I ALEKS! Dragojević izvređao bivšu ženu, spomenuli Husu, tenzija DOSTIGLA VRHUNAC!

– Da li misliš da je Filip pravi muškarac za tebe i da te zaslužuje? – pitala je Aleks Dalilu.

– Može li ovdje nešto da se popije? – pitala je Dragojevićka.

– Srkni – rekao je Maca.

– Jao, šta je ovo, cimet? Fuj – žalila se Dalila.

– Pošto si u nekom odnosu sa Dejanom, da li ti se on više sviđa od Janjuša? – piao je Car.

– Da – kratko i jasno odgovorila je Aleks.

– Da li misliš da te namjerno izaziva, kako bi ti ispao nasilnik, a ona žrtva? – pitao je Dejan.

– Mislim da ima toga, ja to svakako posjedujem u sebi, a ona to samo izvlači iz mene. Ona uspijeva izvući bijes iz iz mene, a mislim da to ponekad namjerno radi. Možda prija ili možda voli tako – govorio je Filip.

– Prija mi da nosim pljuvačku po faci, prija mi. Posvetit ću se tome. Mislim da sam suvišna ovdje, ja nisam par, ja sam nepar… – dobacila je Dalila.

– Stalno mu kulja, kao sada u želucu… Stalno priziva, kao malo prije u sobi. Ili će stati ili ću napustiti igricu. Ovo što je Dejan rekao sada, to namjerno radi, to tako izgleda – rekao je Filip.

– Aleks, kako si? Kako se snalaziš u ovom odnosu?

– Nikad srećnija nisam bila. Dejan je mnogo dobar, fin, lijep, pravi muškarac u svakom smislu – rekla je Nikolićeva.

– Jeste, to ja mogu da ti potvrdim – dodala je Dalila.

– Da li ti je žao za sve uvrede i ponašanja prema Dejanu? – pitala je Aleksandra.

– Žao mi je, više puta sam to rekla, nikada ga više neću uvrijediti. Na kraju krajeva, shvatili smo da nije vrijedan. Ja sam zamišljala da će on biti kao na početku, ali eto, probudila sam nešto najgore o njemu pa je sada ovakav. Stalno spominje mog bivšeg muža, jako uživam u svemu tome i svi treba da budete ljubomorni na ovaj divan i čaroban odnos – govorila je Dalila.

– Opet ćeš ti sa svojim ponašanjem sebi nauditi, a ne meni – dobacio je Filip.

– Pozdrav za Sanju Maletić i pjesmu ‘Ah, mene zabole, što moj dragi drugu zavole’ – zapevala je Dalila.

– Možda je ovo za Dejana, on je zavolio drugu – dodao je Car.

– Opet on o mom bivšem mužu – izjavila je Dragojevićka.

– Kako se ojsećaš kada znaš da sam ostala gladna? – pitala je Dalila bivšeg muža.

– Isto kao kada smo se mirili, a ti se je*ala u hotelu – odgovorio je Dragojević.

– Tada nisam bila gladna – nasmijala se Dalila.

– Bila si sita polnog organa. Sramota me da te gledam sa tom pljuvačkom. Nemoj ništa da me pitaš – odbrusio je Dejan.

– Opet provocira, poslije sam ja kriv – rekao je Car.

– Sita si ti svega, nećeš dugo gladna bit. Meni je u početku sa Aleksandrom najviše pomogao Car koji mi je đavola skinuo sa vrata i stavio sebi – dodao je Dejan.

– Da li je istina da si o*alno zadovoljila Filipa? – pitala je Dragojevićka.

– Nije istina, već sam o tome govorila – odgovorila je Aleks.

– Da li si ti kr*ave prste stavljala u usta? Kakvo je ovo klošarkso ponašanje? – dodao je Dejan.

– Evo šta ona radi, evo šta ona radi, a ja sam lud – vikao je Car.

– Ne interesuješ me više, da li ti je jasno? – govorila je Dalila.

– Šta ti je? – pitao je Filip.

– Gladna sam, ovakva sam jer sam gladna – smejala se Dalila.

– Žena je bolesna – dodao je Car.

Dalila Dragojević i Filip Car nastavili su da se takmiče protiv Dejana i Aleksandre Nikolić, a Dejan je postavio naredno pitanje:

Pitanje za Filipa: Da li te je sramota zato što si ponovo uplovio u odnos sa Dalilom i što se ponovo naljutio roditelje? Da li misliš, Dalila, da je tvoj tata ponosan i sad onaniše na ovo što radiš? – glasilo je pitanje.

– Vidiš kako nisko udara ovaj! Pozdrav za babu, evo kakva pitanja tvoj bivši zet postavlja! – pobesnela je Dalila.

– Ti si prva počela sa ovakvim pitanjima – rekao joj je Car.

– Da, mene je sad sramota da stojim pored nje, bijesan sam i na ovaj balon sad. Sramota me je što sam nekom pružio ruku, da bih sebi spustio glavu – odgovorio je Filip.

– A ko se meni us*ao u život? Zašto se samo ženama use*avaš u život? – ispitivala je Dalila.

– Živjela ljubav – provocirao je Dejan, prenosi Kurir.rs.

