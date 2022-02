RAT SA SANJOM SE NASTAVLJA! Ponovo se oglasila Kaća Živković!

Folkerka se iznenadila što su joj koleginice pružile veliku podršku, pa je imala potrebu da im se javno zahvali.

Nakon što je Kaća osula paljbu po voditeljki Pinka, oglasilo se nekoliko pjevačica na Instagramu. One su lajkovale Kaćin post, a pojedine su je podržale u komentarima. Živkovićeva je zbog toga osjetila potrebu da im se obrati, pa je poručila.

– Veliko hvala koleginicama koje su me podržale i koje su uz mene. Samim tim su pokazale da drže i do sebe. Uvijek me je najviše boljela nepravda i nikada neću dati na sebe i dozvoliti da neko blati i omalovažava nešto što se godinama gradi teškim, napornim i poštenim radom – poručila je Kaća.

Uz Živkovićevu su stale brojne koleginice, među kojima su Aleksandra Bursać, Milena Ćeranić, Maja Nikolić, Rialda.

Katarina je pobjesnila zato što je Sanja iz svoje emisije Magazin IN izbacila važan dio njenih rečenica.

– Pošto je moj komentar u emisiji Magazin In kod Sanje Marinković na pitanje postavljeno Maji Marinković i meni “da li rijaliti učesnice i pevačice muškarci doživljavaju kao žene lakog morala i ograničene inteligencije, sklonila (izbacila iz emisije), prinuđena sam da prokomentarišem ovdje, jer moja je dužnonost da odbranim sebe, svoju profesiju i svoje koleginice koje se kroz život pošteno bore i pošteno zarađuju svoj dinar – napisala je Kaća, pa nastavila:

– Dakle, moj odgovor koji je Sanja isjekla je glasio ovako: “Predrasuda ima i biće, a što se tiče promiskuiteta i žena lakog morala, smatram da promiskuitet nema apsolutno nikakve veze sa profesijom kojom se bavite i da su to apsolutne gluposti, a kako na njih reagujem – ne reagujem nikako, jer me one ne pogađaju” – napisala je pjevačica, piše Informer.

