OGLASILA SE SANJA MARINKOVIĆ Imala samo jednu poruku za Kaću Živković

Pjevačica je autorku Magazina In isprozivala jer je iz emisije isjekla njeno odgovor, pa je javno oplela.

– Pošto je moj komentar u emisiji Magazin In kod Sanje Marinković na pitanje postavljeno Maji Marinković i meni “da li rijaliti učesnice i pjevačice muškarci doživljavaju kao žene lakog morala i ograničene inteligencije, sklonila (izbacila iz emisije), prinuđena sam da prokomentarišem ovdje, jer moja je dužnonost da odbranim sebe, svoju profesiju i svoje koleginice koje se kroz život pošteno bore i pošteno zarađuju svoj dinar – napisala je Kaća, pa nastavila:

– Dakle, moj odgovor koji je Sanja isekla je glasio ovako: “Predrasuda ima i biće, a što se tiče promiskuiteta i žena lakog morala, smatram da promiskuitet nema apsolutno nikakve veze sa profesijom kojom se bavite i da su to apsolutne gluposti, a kako na njih reagujem – ne reagujem nikako, jer me one ne pogađaju” S obzirom da je tokom emitovanja, moj komentar na njeno neprikladno pitanje, izostavljen (izbačen) – to može vrlo lako da se pogrešno protumači kako se ja zapravo slažem sa svime što ona govori, a pošto nisam odgovorila (tačnije pošto je isekla moj odgovor) – to bi značilo da ja to podržavam i da odobravam sve što ona govori, što je u krajnju ruku nefer i vrlo zlonamjerno. Ne znam koja je bila Sanjina namjera, ali je svakako uvredljiva, ne samo za mene, već za sve moje kolege. Zoveš u emisiju goste da bi ih potom vrijeđala, ponižavala i omalovažavala i na kraju kreiraš onako kako tebi odgovara. Ja to ne želim i želim javno izvinjenje, ne samo za sebe već za sve moje kolege – poručila je Kaća.

Sanja joj je sada samo kratko odgovorila, objavivši fotografiju rejtinga emisije.

– Magazin In je i ove subote bio najgledaniji u svim ciljnim grupama! Zahvalna – napisala je Marinkovićeva.

