PJEVAČICE PODRŽALE KAĆU I NAPALE VODITELJICU! GORE MREŽE: Sanja Marinković je glupa i bezobrazna! TEŽAK KOMPLEKSAŠ I OLOŠ!

Ona je tražila i da se Sanja Marinković javno izvini, a pjevačice i koleginice su je podržale.

Milena Ćeranić, Rialda Karahasanović, Aleksandra Bursać, Maja Nikolić samo su neke od pjevačica koje su joj poslale poruke:

“Bravo”, napisala je Aleksandra Bursać.

– Tako je, draga moja. Ja sam izašla iz njene emisije jer je nevaspitana i bezobrazna i sječe pitanja i moje izlaganje. Kad joj ne odgovara šta imam da kažem prekida me i sječe da bih joj rekla šta ona želi da čuje! Sanja je rijetko glupa i bezobrazna voditeljka i vjeruj mi da ovako ljubomornu i zlu osobu odavno nisam upoznala. Težak kompleksaš i ološ – navela je Maja.

“Tako je bre”, napisala je Milena Ćeranić, dok je Rialda Karahasanović stavila emotikon koji označava aplauz.

Živkovićeva je, podsjetimo, na Instagramu napisala šta se tačno dogodilo.

– Pošto je moj komentar u emisiji “Magazin In” na pitanje postavljeno meni i Maji Marinković da li rijaliti učesnice i pjevačice muškarci doživljavaju kao žene lakog morala i ograničene inteligencije, Sanja Marinković sklonila (izbacila iz emisije), prinuđena sam da prokomentarišem ovdje, jer moja je dužnost da odbranim sebe, svoju profesiju i sve svoje koleginice, koje se kroz život pošteno bore i pošteno zarađuju svoj dinar – napisala je Katarina danas.

– Dakle, moj odgovor koji je Sanja isjekla je glasio ovako: “Predrasuda ima i biće ih, a što se tiče promiskuiteta i žena lakog morala, takvih ima i među voditeljkama i među advokatima, agentima i lekarima, smatram da promiskuitet nema apsolutno nikakve veze sa profesijom kojom se bavite i da su to apsolutne gluposti, a kako na njih reagujem – ne reagujem nikako, jer me one ne pogađaju” – dodala je pjevačica.

– S obzirom da je tokom emitovanja moj komentar na njeno neprikladno pitanje izostavljen, izbačen, to može vrlo lako da se pogrešno protumači kako se ja zapravo slažem sa svime što ona govori, a pošto nisam odgovorila, tačnije pošto je isjekla moj odgovor, to bi značilo da ja to podržavam i da odobravam sve što ona govori, što je u krajnju ruku nefer i vrlo zlonamjerno. Ne znam koja je bila Sanjina namjera, ali je svakako uvredljiva, ne samo za mene, već za sve moje kolege – navela je Živkovićeva.

– Zoveš u emisiju goste da bi ih potom vrijeđala, ponižavala i omalovažavala i na kraju kreiraš onako kako tebi odgovara. Ja to ne želim i želim javno izvinjenje, ne samo za sebe već za sve moje kolege – zaključila je Kaća, piše Kurir.rs.

