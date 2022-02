EVO ŠTA JE DOKTORICA REKLA O PONAŠANJU MAJE MARINKOVIĆ! Diskvalifikovanu zadrugarku prokomentarisala pred kamerama

One su otkrile da li su se nekada u ljubavi pravile gluplje nego što jesu zarad koristi, a Nada je tu priliku iskoristila da citira Frojda.

– Potpuno odsustvo stida je glupost, to je Frojd rekao – rekla je Nada Macura, na šta se nadovezala voditeljka rekavši da u tome prepoznaje upravo Maju Marinković.



– Jesam, pa da! Definitivno kada sam bila u tim ljubavnim odnosima javno pred kamerama, nisam imala osećaj da me neko gleda. Kada radim neke stvari koje nisu prijatne, slažem se. Ali to je zbog prevelike emocije u datom trenutku, nisam razmišljala kakav ću pečat ostaviti – rekla je Maja Marinković.

Informer

