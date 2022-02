ISPLIVAO NECENZURISAN VIDEO – Filip i Dalila IZAŠLI NA KAPIJU – Tražili POSEBNE USLOVE? “Nema od toga NIŠTA!”

Dalila Dragojević i Filip Car su u razgovoru u spavaćoj sobi otkrili da su zajedno išli van kapije.

Kako je Dalila rekla, ona priznaje da je tražila dodatne uslove ili dodatan novac, nije rekla tačno, ali je priznala da sada od toga nema ništa i da navodno želi sebe, ništa drugo.Šta si ti meni prejuče, kad smo išli preko kapije, priredila, drugi dan okrenula totalno priču, ti meni, “Šta kao ti, ti nezadovoljan”. Meni si ispričala totalno drugačiju priču. – govorio je Filip. Da, da! Ja otišla na kapiju, da jesam. To sam i danas ljudima isto rekla, da otišla na kapiju, želela sam to to to i to, nema od toga više ništa, nema ništa od toga, ne želim ništa, ne želim ništa i ništa mi ne treba. Želim sebe. Sebe želim- rekla je Dalila.Ma ne želim ni ja – dodao je Car,piše Srbijadanas.

