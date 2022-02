Zadrugarima prikazan INTIMAN ODNOS Dejana i Aleksandre! Dalila izgorila zbog VRELE AKCIJE BIVŠEG MUŽA

Tokom emisije “Gledanje snimaka” zadrugari su imali prilike da vide intiman odnos između Aleksandre Nikolić i Dejana Dragojevića, koji se desio u izolaciji nakon žurke u utorak. Dalila Dragojević je izgorela od ljubomore i otišla u pušionicu.

– Malo me nervira kad misle da se može sakriti, a ne može. Neka, meni je drago zbog njega – rekla je Matora. Doktorka Nikolić je dala odličnu injekciju, treba ovako da bude, ništa ovde nije sporno, nema potrebe da se kriju, niti ima potrebe da se sada ovo kvari. Ovde je samo bitno da li poštuješ onoga sa kim imaš se*s, danas i sede zajedno, on ju je i hranio. Imate blagoslov od mene – komentarisao je Mića.

– Vidi se da on to suptilno radi, nova energija, novi početak za njega, stvarno mu želim svu sreću. Glupo je da se krije, to nije nešto što se ne dešava – rekao je Mensur.Žena mi ga baš lomi. Ako je bio se*s, to podržavam, dvoje slobodnih ljudi, oboje su slobodni, Dejan ima iskustva, nema vulgarnosti – komentarisao je Janjuš,piše Srbijadanas

– Ja nemam komentar – rekla je kratko Marijana.

