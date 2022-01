CAR LJUBOMORISAO DALILI NAKON POVRATKA IZ EMISIJE, EVO ŠTA JE REKLA ZA DEJANA I ALEKS: Sada mu je sve jasno

Filip Car sačekao je Dalilu Dragojević da dođe nakon intervjua kod Darka Tanasijevića, pa joj je tražio da mu prepriča kako je komentarisala odnos njenog bivšeg supruga, Dejana, i Aleksandre Nikolić:

Šta te je pitao? – pitao ju je Car, piše Novi.

Ništa, o tvom i mom odnosu. Na kraju me je pitao za ovo dvoje, ja sam rekla da to ne komentarišem, da sam se pokajala što te nisam slušala. Želim mu sreću, to je čovjek sa kojim sam bila 5 godina – prepričala mu je Dalila.

Koja je fora sa Cedevitom? – pitao je Luks Dalilu.

Pa, dok smo se on i ja muvali, on mi je rekao da idem da mu napravim Cedevitu, a ja sam odnijela Viki i tako je ostalo, nije nikakva šifra – otkrila je Dalila.

U video – prilogu pogledajte detaljnije.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari