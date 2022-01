MUČNO MI JE DA TO GLEDAM! Oglasila se Tarina majka poslije brutalnog sukoba sa Ša: Reperčić se šlepa PREKO GRBAČE MOJE KĆERKE!

Ona je krenula da šamara Nenada ispred svih, a Nenad se branio pa je oborio Taru na pod, poslije čega ga je išutirala. Zadrugari su odmah skočili da ih razdvoje, ali nisu uspjeli.

Nakon brutalnog okršaja sa Tarom, reper je nastavio da se žali zadrugarima na sve što mu je Tara priređivala tokom turbulentne veze, ali i kasnije nakon raskida.

– Ako se poslije svega pomiriš sa njom… Ti si kriv, izneseš sve ono za crnim stolom, pa se poslije ljubiš sa njom – govorila mu je Ana.

– Ma, da li si normalna? Znaš šta mi je radila, ostavi me u Skoplju, zove me samo kad treba da joj pošaljem novac – ubjeđivao je Ša Dalilu i Anu.

Mi smo nakon ovog skandaloznog okršaja kontaktirali Tarinu majku Miroslavu Simov, koja nije bila pretjerano raspoložena da prokomentariše ovaj sukob bivših partnera.

– Meni je sve to mučno da gledam, jedem se iznutra kad vidim kako Tara pati i koliki joj je nemir Nenad donio svojim dolaskom. Od kad je ušao počeo je da je provocira i da joj otvara stare rane. Taj “reperčić” sa nadimkom Ša, koji me jako nervira i koji ne znam šta znači, samo se šlepa preko grbače moje kćerke. To je sve što ću da kažem, više zaista ne želim ništa da komentarišem – rekla nam je zabrinuta Miroslava, piše Kurir.

