DALILU TREBA ZATVORITI U LUDNICU DA NE IZAĐE NIKAD: ŠOK priznanje Huse Mujića: RAZGOVARAO SAM sa Dejanom, PLAKAO SAM KADA SAM GA VIDIO KRVAVOG!

Ovo za domaće medije tvrdi Mujićev komšija Damir S. iz Gornjeg Šepka, koji je svojevremeno i otkrio da je Dejan prešao u islam i da je sa Husom stalno išao u džamiju i klanjao.

– Huso i Dejan su prethodnog vikenda imali vrlo emotivan razgovor, popričali su o svemu. Sam Huso nam je to ispričao, malo mu je lakše. Dalilin otac ga je zamolio da se više ne nervira i da se ne samopovređuje, jer time samo ugrožava svoje zdravlje. Dejan mu je rekao da prosto ne može da se kontroliše, da voli Dalilu više od života i da je za sve kriv Filip Car, koga ne može očima da vidi. Ispričao mu je i da ne zna zbog čega je onako povredio glavu, da se tih trenutaka i ne seća. Huso mu je na to rekao da tu sigurno nisu čista posla, jer ga ni on nije prepoznao u trenucima kad se sve to dešavalo. Dejan je imao i jednu molbu za Husa, a to je da detaljno pregleda kuću jer ima ključ, da dođe ako treba i hodža i da vide da li je neko nešto ostavio i sakrio u kući – ispričao je komšija Damir za Kurir.Domaći mediji takođe su pozvaliHusa, a on je otkrio da se zaista čuo sa Dejanom,prenosi RepublikaČuo sam se s Dejanom, sad mi je lakše. Pružio sam mu podršku, njemu su vrata moje kuće uvek otvorena. Bilo mi je teško da ga gledam onako krvavog, plakao sam ko kiša kad sam video koliko se povredio. Dobro je što je potražio pomoć psihijatra, a to bi trebalo i moja nesreća Dalila, ako opet bude imala nešto sa Carem. Nju bi onda trebalo zatvoriti u ludnicu da nikad ne izađe. Dejanove treba da bude sramota što na sve načine pokušavaju da zauvek razdvoje decu – završio je Huso.

