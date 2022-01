Youtube ugasio nalog banjalučkom ATV-u

To su potvrdili i iz ove medijske kuće, a kako su rekli sve su primijetili prije koji dan slučajno. Kada pokušate da vidite neku video vijest sa Atv kanala, ukaže se poruka:

“Ovaj nalog je ugašen zbog kršenja smjernica YouTube zajednice”.

Ranije je poznata novinarka i urednica ove medijske kuće Milijana Kos komentarisala američke sa krije, te istakla da je po srijedi nedopustiv pritisak na medije:

“Oni koji su nam uveli sankcije treba da nam odgovore šta smo to uradili da se nađemo pod njihvim sankcijama. Da bi nešto tako tvrdili, treba da imaju dokaze. Oni nemaju dokaze. Po meni je to tipičan pritisak na medije i pokušaj cenzure. Ne znam gdje su našli uporište za te tvrdnje. Kada je u pitanju gospodin Dodik, nama se spočitava da je on nešto uradio. Mi smo to nakon sankcija odbacili i rekli šta mislimo”, kaže Kos.

Dodala je da uvijek ima podrške kolega, a da o Članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku izvještavaju kao o instituciji, bas kao i u slučaju druga dva člana Predsjedništva BiH.

Predsjednik Skupštine Udruženja novinara Republike Srpske Branimir Đuričić kaže da je principijelno protiv sankcija kolegama, te da u slučaju sankcija ATV-u ne vidi nijedan dokaz na osnovu kojeg bi američka administracija mogla da ih opravda.

Predsjednik Kluba novinara Banjaluka, koji djeluje u okviru Udruženja BH novinari, Siniša Vukelić kaže da američke sankcije ATV-u nisu jasno obrazložene, niti su za takvu mjeru predočeni dokazi:

“Ako bilo koji medij krši zakone, postoje načini da se sankcionišu unutar sistema“, rekao je Vukelić.

Biznismen Slobodan Stanković, je krajem 2017.godine, za 56 odsto udjela u ATV-u isplatio je oko četiri miliona KM. Medij, koji je od osnivanja imao oreol nezavisnog TV-a, preko noći je počeo da se povezuje sa porodicom Dodik i tajkunima bliskim Dodikovima.

Kompanija „Prointer ITSS“, koja se povezuje sa Igorom Dodikom, sinom Milorada Dodika, naknadno je, preuzela u potpunosti vlasnistvo nad ATV-om, prenosi N1.

