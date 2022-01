ČORBA SE OGLASIO NAKON ŠTO JE NAPUSTIO ZADRUGU, PORUKA ZA DEJANA DRAGOJEVIĆA: Da li će produkcija pustiti ovaj snimak?

Čorba se uključio u program RED televizije direktno sa Kopaonika, pa prokomentarisao sve aktuelnosti iz ‘Zadruge 5’, a na samom početku se osvrnuo na Dejana Dragojevića i njegovo ponašanje prema Dalili Dragojević, piše Novi.

– To što ljudi pričaju da je on omađijan, mi možemo na neki način da dokažemo da je to istinito. Taj susret sa njegovom porodicom je bio emotivan, desilo se da je on bio potrešen, ali samo na momenat. Kao da je stvarno omađijan, njegov mozak je okupiran Dalilom. To čovjek ne može da objasni. Kad se Dalila pojavila, to se sve poremijetilo. On kaže da niko ne zna šta se dešava u njegovoj glavi – priča Čorba, pa dodaje:

– Ja sam sa Dejanom imao dobar odnos, mogao sam da ga nasmejem i motivišem. A kada dođe momenat rijalitija, tu čovjek ne može ni da ga posavjetuje, tu se samo Dalila pita. Momenat kada ona dođe i pita bilo šta, on se složi – priča Čorba.

– Osvrnuo se i na suze svojih proijatelja kada su saznali da napušta ‘Zadrugu 5’.

– Teško mi je to palo, Mensur je počeo da plače, Stefan je počeo da plače. Bio sam potrešen jer sam vidio da im je teško palo. To su ljudi koji su iskreno pokazali da im je drago što sam bio tu – zaključio je Milan.

