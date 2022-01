DALILA PRIZNALA ŠTA JE SINOĆ RADILA SA CAREM: Brutalno sasula Dejanu u lice SVE šta se DOGODILO

– Ako Dalila jede sama problem, ako ode bez tebe problem, ako joj se spava prije nego tebi problem. Dok priča sa društvom, tu si ti, još je ostalo da opere zube bez tebe, za to još uvijek nisi zakmečao – glasilo je pitanje.

-Tu sam sa njom – rekao je Dejan.

– On je bolestan. Pored mene leži kao mrtav čovjek. Ja pričam pored, lupam, druže on je čuo njen korak da je ušla ovdje. On je već obuven kao gleda, pita Dina, pravi kafu – rekao je Đedović.

– Krenuo sam na cigaretu – ubacio se Dejan.

– Ovo sve što je u pitanju je tako, ali sve. Ima on te promjene, on je mene sinoć toliko iziritirao na žurci. On meni u jednom trenutku kaže da mi ostavlja čipove, pa mi je bacio hiljadu dinara…Rekao mi je da je bio u govornici i pušio. Ja kad pogledam Filipa, nemam problem da kažem da ga gledam…Tebi pare ne znače pare. Ja jesam par puta bacila pogled, ali je Sandra Rešić bila za tim drugim stolom. Nisam njega nešto specijalno gledala. Nervira me isto tako kad mi kaže da sjedim negdje da bi gledala u Filipa – rekla je Dalila.

– Kad zna da ga ne voliš i sve ostalo – rekla je Tara.

– Ja ovdje nisam nikoga natjerala da se druži sa mnom, da bude sa mnom prijatelj, tako da me manite te priče da ja nešto nekome radim. Naše druženje je ovakvo kakvo jeste, ali ima te situacije kad mudruje. Nisam neko ko će da prebaci loptu, ali kad nešto jeste, jeste. Njega vraćaju filmovi i misli da će se opet desiti – rekla je Dalila.

– Ma vi niste zajedno – skočila je Tara.

Kako je sve izgledalo, pogledajte u nastavku:

