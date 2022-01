“Zašto lažeš”, VODITELJ OPTUŽIO DEJANA I IZNIO OPASNE DOKAZE: Evo kako je razotkrio Dragojevića, a TEK DALILINA REAKCIJA

Voditelj Milan Milošević je u emsiji “Pitanja gledaoca” pročitao provokativno pitanje koje je bilo za Dejana Dragojevića, prenosi Novi.

– Zašto lažeš Dalilu i kažeš da ti je Drvo reklo da ona daje povoda, kad te je samo pitalo da li ona daje povoda? Da li to radiš da bi dobio zagrljaj? – glasilo je pitanje.

– Ja sam rekao da me je Drvo pitalo – pravdao se on.

– Ja mislim da je on meni prenio da ga je Drvo pitalo i da je on rekao da smatra da ja ne dajem povoda. Ja nisam ni znala da je on išao do Drveta, dok mi nije rekao – dodala je Dalila.

– On je slagao Dalilu kad je rekao u pušionici da smatra da Dalila ne daje povoda. Sviđa mi se riječ koju je Mića upotrebio, to je dodvoravanje, neće je nikad reći, čak i ona da se pomiri sa Carem oprostio bi joj. Ono što on radi to nju nervira najviše na svijetu, njegovo pretjerivanje. Kad sam rekla da mrzi to nutkanje, ona je rekla da voli, ali da on pretjeruje. On stalno pretjeruje i sve što govori, on je sklon pretjerivanju i još laganje kad je u pitanju Drvo, ona se naljuti i još više će da je pogura ka Caru – pričala je Sandra.

– Sto puta sam govorio da se Dejan lažov koji je govorio sve ono dok je Dalila bila sa Carem. Izvinjavao se svim ljudima sa kojima se svađao zbog nje, ovim pokazuje da je lažov i da je punio Caru glavu. On se plaši i najradije bi zavadio mene i Dalilu. On čovjek nije normalan. Ovo bi bilo razumnjivo da je on nju prevario, pa da se izvinjava – komentarisao je Marko Đedović.

– Ja sam rekao da on to radi matematički – dobacio je Mića.

– On gleda da matematika bude pogrešna, pa da ona ne ode kod Filipa Cara, toga se on najviše plaši. On hoće da bude Dalilina žrtva, a ne Filipova. Ona dozvoljava da on od nje pravi monstruma – nastavio je Đedović.

