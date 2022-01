SANDRU NAPALI ZBOG DEJANA I DALILE, ON NI PRST NIJE POMAKAO DA NJU ODBRANI: Gledaoci šokirani reakcijom, ONA ODMAH OGOVORILA

A onda je prešao na Sandru.

-Sandri Rešić moram da dam srednji budžet, iako je zrela (za mali)… Ali ima ko će to da riješi. Svašta si uradila mojoj voljenoj osobi, to ti neću zaboraviti. Ali mi imamo odličan odnos. U nekim situacijama se slažemo u nekim ne. Drago mi je što si bila uz ovog dečka ove godine (Dejana), jednostavno si se saživjela sa tom pričom, osjetila emociju, dala si više od sebe… Što se tiče tvog učestvovanja, dok nije došao Đedović, bila si ugašena. Kao da ti je falio partner u zločinu, da te neko progura. Žao mi je što smo imali prošle godine loš odnos, ali o tebi mislim da si kvalitetna osoba. Želim ti da nađeš normalnog momka i da se ostvariš kao majka. Ti si ozbiljna pjevačica. Ja volim prvi da te slušam. Mislim da si u tome uspjela, da si se ostvarila kao pjevačica. Napravi album kad izađeš odavde. Što se tiče loših stvari, imamo samo da ti zamjeram to za Jovanu. A ovdje kad pričaš, kao da si u Zvezdara teatru. Ali to je neka tvoja profesija, profesionalna deformacija. Volio bih da budeš iskrenija i kad su u pitanju Dalila i Dejan, sve nešto okolišaš. Treba da budeš britka sablja – istakao je Stefan.

-Ja imam sličan momenat kao ti, i kad budem surova, za pet minuta mi bude žao. Bude mi žao kad svi napadnu nekog, imaš i ti to, onda se povučemo. Žao mi je što ne mogu da budem malo manje emotivnija, povučem se i onda a u p*čku materinu – odgovorila je Sandra, prenosi Novi.

