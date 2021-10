ŠOK ISPOVIJEST DALILE O BRAKU! Dragojevićka otvorila dušu pred svima, pa progovorila o razvodu i završila u SUZAMA: IZGUBILA SAM…

– Da li te iznenađuje to što Dejana brine šta će reći ljudi? – pitao je Milan Milošević.

– Da, rekla sam mu to. I ranije su govorili sve i svašta, da je brak monoton da nema ljubavi, on se borio sa tim. Iskreno, odvratno mi je da gledam ove klipove – rasplakala se Dalila.

– Odvratan mi je osjećaj i najviše bih voljela da mogu da izbacim sve iz sebe – nastavila je.

– Da li plačeš jer si svjesna da tu nema više ljubavi? – pitao je Milošević.

– Vidim da to nisam ja, Milane. Koliko god da se trudim, ne mogu ništa. Ovo nisam ja. Moj najveći problem je što uvijek sve prebacim na sebe i znam da nisam jedina. Pet godina nije mali period, mnogo smo stekli zajedno, prošli zajedno. Vidim da se sve ovo pretvara u veliki problem a ja nisam navikla da se suočavam. Ne znači meni ništa, ni ljudi, ni podrška, svjesna sam da meni niko od tih ljudi neće biti tu. Niko od ovih ljudi neće doći kod mene kući i plakati sa mnom. Svjesna sam da sam sama i da moram sve da riješim sama – odgovorila je Dalila.

– Tebi se trenutno u rijalitiju život dešava, zato te ništa drugo i ne zanima. Ja stvarno imam razumijevanja za sve, Dejan mora da shvati da je to tako kako jeste i da mora dalje. Da se Dalila i vrati, nikada neće biti ista. Njeno stanje zaista nema veze sa Filipom Carem, ovo je jasno. Ti si se Dalila izgubila u braku, a ja sam se pronašao. Sve je na silu i to je jasno. Teško joj je jer nosi odgovornost i grišće je savjest, volo ga kao čovjeka, ali ne može protiv sebe. Dobro je što mu je sve rekla, rekla je da nije više to ona, da se ne osjeća dobro, to je jako važno – dodao je Miki.

– Misliš li da po svaku cijenu treba da čuva brak? – pitao je voditelj.

– Ako Dalila želi i ako ima snage i ako može, jedino po tu cijenu. Mi nismo savjetodavci, ja sve vidim i sve znam ali ne želim da pričam o tome. Da osjetim tu njenu tjeskobu ne znam kako bi se ponašao, ali je pošteno što mu je rekla. Moram reći, ljudi kad su u izolaciji oni tamo samo treba da prespavaju, a Dalila je odlučila da skoro sve svoje vrijeme provodi tamo. To što ona nije totalno iskrena, to je zato što je na televiziji. Nije lako, ovde toliko ljudi, napolju milion gledalaca pa nije lako ogoliti dušu. Ovo je veliki teret, a ovaj dečko je prema njoj sjajan i ispravan. Najradije bih plakao sa svima njima, dešava im se život. Ponavljam, ne volim ih kao komentatore, ali privatno su sjajni – govorio je Đuričić.

– Da li si ti svjesna da si lijepa i da neko može da se zaljubi u tebe, da li si zaboravila da to može da se desi? – pitao je voditelj.

– Uvijek sam bila svesna sebe. Učaurila sam se i izgubila sam sebe. Nije prvi put da ovo čujem iskreno i u trećoj sezoni su to govorili, da treba da se smijem da treba da budem nasmijana. Kad vidim samu sebe na ekranu i ovim snimcina vidim kako izgledam. U problemu sam do guše, da li ću se izvući iz tog problema ne znam. Danas sam rekla da ne želim komunikaciju ni sa kim i mislim da je to možda najpametnije. Ja kad sam pred pucanjem ako mi neko priđe i spusti ruku na mene i da mi podršku ja se raspadnem, a to mi ne treba. Želim biti sretna i to je sve. Istina je, odem u izolaciju i smijem se a onda uđem ovdje i sve mi se sruši – govorila je Dalila.

– Da li je tebe zapravo Dejan promijenio? – nastavio je Milošević.

– Samu sebe sam promijenila, kad sam stupila u brak. Nije mi on tražio, ja sam tako doživjela. Doživjela sam sebe kao da već imam pedeset godina, da se ne šminkam, ne izlazim, ne družim se. U početku je bilo top, išli svuda, išli na more, sve je bilo top. Desio se presjek jednom i odlučili smo da ne živimo tako. Otvorila sam salon išlo je lijepo, sve je bilo okej ali se onda desila rutina. Kolotečina. Došla sam nakon toga da samo želim da spavam i jedem – govorila je Dragojevićka.

– Ja se nikada ne bih vratio na staro, meni se to ne radi, smatram da mi ne stoji. To je moj život, tako ja gledam na to. Više volim da prošetamo, izađemo, jedemo sladoled a ne da zaspim iza zvučnika kad se napijem – dobacio je Dejan, piše Informer.

