DEJANOVA MAJKA OTKRILA KAKVU PORUKU JOJ JE DALILA NAPISALA: Poslala joj na mobitel, OTKRILA ISTINU O SNAHI

Otkada je stupio u brak sa Dalilom, Dejan se naglo promijenio prema svojoj porodici, te je iznosio pregršt uvreda na njihov račun, piše “Novi.

Dejan se zabavljao sa Dalilom dva mjeseca i jednog dana dolaze sa pričom da hoće sad i odmah ili plac ili da digne sprat na porodičnoj kući, gdje sam ja rekla da je oduvijek plac bio Davidov, a da se oni strpe malo da nađemo neki koji bi kupili jer se kuća ne pravi za do sutra. Ponudila sam da živimo čak zajedno dok se to ne riješi, ali oni su htjeli odmah. Bez obzira na to, mi smo komunicirali i bili okej – priča Biljana i dodaje:

Ona me je blokirala kada sam ja stala u Aleksandrinu stranu, jer je Dalila rekla nešto što nije bilo tačno, ja sam samo potvrdila da Aleks govori istinu što i jeste, ona mi je odmah napisala: ,,Više nikada nećeš vidjeti Dejana i nikada neće doći u Veternik, zaboravi na njega zbog ovoga”. Stavila me na blok listu, poslije par sati i on me je blokirao i od tada mi nemamo komunikaciju. Plac nije u pitanju, na kraju krajeva ima on i tatu mogao je tata da da drugom sinu plac, čemu urnisanje mene, ne razumijem njega. Ona me ne povrijeđuje, nego on jer je on neko kome sam ja dala i posvetila život – kazala je prije 2 godine Davidova i Dejanova majka.

