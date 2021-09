Filip Car javno raskinuo s Majom, otkrio šta mu je rekla prije ulaska u Zadrugu 5: Grcala u suzama, još pamti njene riječi

– Kako si? – pitao je Darko.

– Odmarao sam se, tek sam se probudio. Top je sa Vampiricom, danas je radila neku ludnicu, nije bilo dosadno – odgovorio je Car.

– Hajde da pričamo o tvojim ljubavnim dešavanjima. Kako te je Sandra privukla? – pitao je Darko.

– Spontano se desilo. Vidio sam da ove godine u kući ima djevojaka koje bi mi se svidjele, ali bi kasnije sa njima bilo problema. Odlučio sam da me ništa ne zanima jer sam ušao zauzet. Krio sam to, htio sam da sačuvam privatnost sa Majom, ali vidio sam da je prejaka tenzija, nisam htio da stvaram misteriju, priznao sam. Nekako, kad sam gledao ove djevojke, Sandra se izdvaja. Fizički je tip djevojke koja mi se sviđa, koja bi mi se svidjela i spolja, po karakteru i ponašanju se odvaja od drugih. Ja sam emotivno labilan, koliko god nisam ravnodušan prema Maji, u mislima mi je i u srcu, odlučio sam da se zbližim sa Sandrom, očigledno mi je to bilo potrebno – odgovorio je Car.

– Šta te koči da slušaš svoje srce i uđeš u nešto konkretno sa Sandrom? – nastavio je Tanasijević.

– I danas sam čitao Majinu čestitku, gdje mi je napisala da ne padam na provokacije, razmišljao sam da je možda i dalje uz mene, da je spremna možda da mi oprosti… Gotovo sam siguran da se naljutila i da je u drugom odnosu. A i kad bi mi oprostila, kad bismo započeli ponovo odnos, bilo bi ljubomore i ljutnje, tražila bi savršenstvo od mene. Nije mi svejedno, ne mogu da kažem da mi Maja nije u glavi… – rekao je Filip.

– Da li je Sandra zaslužila da je držiš na ledu? – pitao je Darko.

– Nikako da razgovaramo otvoreno nas dvoje, sve se svodi na to da pričamo u emisijama za crnim stolom. Kao da se izmorimo u tim momentima, pa kad budemo sa strane, opustimo se, budu nam druge stvari na pameti. Nameravam da popričam ujutru sa njom, da vidim šta joj je u glavi. Želim da vidim koje su njene namere, šta joj je u glavi. Meni je lakše da čujem drugu stranu prvo, normalno. Uvek sam nekako u nekom kiksu. Kad bih joj rekao iskreno da mi se sviđa i dopada, da bi to bila kvalitetna veza, ali i da nisam ravnodušan prema drugoj osobi, možda bi je to povredilo. Ona bi mi rekla da je jedan život, da odlučim… Može toj devojci da splasne želja, pa da se ja posle kajem. Situacija je paklena, uvek mora da mi bude zbrka neka. Ne znam da li da ispravljam ovo što sam uradio Maji, ali opet, to ne bih mogao da izdržim. Ja imam 29 godina, ali kao da imam 19 u glavi. Ponašam se kao da sam klinac, kao da za sve ima vremena. Dobro mi je rekla sestra prošle godine da nisam zreo. Ne znam da li je Sandra ta stanica gde ću postati zreo. Danas sam pričao i sa Oljom, pričao i o Maji i svemu tome… Zadrugari imaju svoje neko šturo razmišljanje, svako ima svoje probleme, ne mogu da donesu neki sud koji ja mogu da uvažim. 100 ljudi, 100 ćudi, svako drugačije razmišlja! Ne bih voleo da izgubim Maju kao čoveka. Hajde da se rastanemo u tom ljubavnom smislu, ali meni je ona i zanimljiva i smešna i draga. Draže bi mi bilo da je našla nekog i prevaziđe to, nego da ima onu neku svoju ljutnju i bes. Ja sam zeznuo stvari 1/1. Maja je plakala pre mog ulaska, rekla mi je da sam k*rvar, da ću prvog utorka da se napijem i da neću da je priznam. Ja sam rekao da će sve biti u redu, 10 dana sam uspeo, kao da mi je falilo te ženske topline… – govorio je Car.

– Maja i Sandra imaju mnogo razlika, ali imaju i sličnosti. Koje su to crte? – pitao je Darko.

– Onako su sličnog gabarita, sitne, zgodne. Sandra je sličan tip kao Maja, društvena je, ne libi se ništa reći, smiješna je, zabavna. Nisu baš dan-noć razlika. Možda mi Mihić sad ovim motivacionim govorima pomogne da prelomim – zaključio je Car, prenosi Srbija danas.

