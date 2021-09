ZNAM DA NISAM PRELIJEP, ALI I DALJE ME ŽELE: Milan Kalinić čestitao sebi 49. rođendan HIT snimkom, a shvatio i ko su mu prijatelji!

Kalinić je sam sebi čestitao rođendan i istakao da je spoznao ko su mu pravi prijatelji, pa je zapjevao i popularnu pjesmu.

– Znaš šta, shvatiš jednu stvar, ko su ti prijatelji, koliko ih imaš, da li ih imaš, koliko misle na tebe, kad ti rođendan čestaju uglavnom aplikacije, banke, prodavnice, tržni centri, mobilna telefonija – rekao je Milan.

– Uglavnom, jednu stvar želim da kažem: “Znam da nisam prelijep, ali i dalje me žele, punim 49, ali i dalje me žele, u klubu pijem samo pivo ali i dalje me žele i dalje me žele, i dalje me žele”. Ajde, u zdavlje! – repovao je Milan i nasmijao mnoge.

U komentarima uslijedile su čestitke i lijepe želje povodom glumčevog rođendana.

Video možete pogledati OVDJE.

