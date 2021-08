Počasno Srce Sarajeva Wimu Wendersu

„Presretni smo što možemo odati priznanje jednoj od centralnih ličnosti svjetske kinematografije. Svojim radom u oblasti vizuelnih umjetnosti, kao izvanredan filmski autor i fotograf, Wim Wenders publici uvijek donosi nezaboravne priče i emocije“, rekao je direktor Festivala Mirsad Purivatra.

Wim Wenders će 16. augusta održati Masterclass u Narodnom pozorištu Sarajevo, sa početkom u 15:30 sati. Ulaz na Masterclass je besplatan, ali je potrebno prethodno rezervisati ulaznice na Glavnom Box Officeu ili putem maila boxoffice@sff.ba. Ulaznice za Masterclass moguće je preuzeti na Glavnom Box Officeu od 14. augusta.

14. augusta počet će i prikazivanje programa “Posvećeno” (Tribute To) u okviru kojeg će biti prikazana retrospektiva odabranih Wendersovih filmova. Program će u 15:00 sati u kinu Meeting Point otvoriti film ALICE U GRADOVIMA, nakon kojeg će Wim Wenders imati Q&A, a od 21:00 sati u Summer Screenu na programu će biti film BUENA VISTA SOCIAL CLUB. prenosi “N1“.

U Ljetnom kinu Coca-Cola 16. augusta u 20:30 sati bit će prikazan kultni film PARIZ, TEXAS, a Wim Wenders će predstaviti film prije projekcije. Proslavljeni reditelj predstavit će i film DO KRAJA SVIJETA, koji će 17. augusta biti prikazan u Kinu Meeting Point. Radi se o pravom filmofilskom događaju, s obzirom na to da će projekcija početi u 23:00 i trajati sve do 03:19 sati.

Sarajevo Film Festival će organizirati i posebnu projekciju novorestaurirane verzije Wendersovog filma HOTEL OD MILION DOLARA, koji je 2000. godine osvojio Srebrnog medvjeda na Berlinskom festivalu. Čuvena triler drama sa Jeremyjem Daviesom, Millom Jovovich i Melom Gibsonom bit će prikazana 15. augusta u 15 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo.

