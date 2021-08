Ovo je muž Suzane Mančić, BOGATI BIZNISMEN: Svi se iznenade kad ih vide zajedno, EVO KAKO ON IZGLEDA

“Sada Simica može da me pušta gdje hoće. Kada idem negde on ima povjerenja u mene, a i u moje drugarice. Prijateljice baš ne može on da mi bira, ali su zaista sjajne, umijemo lijepo da se provedemo i da uvijek znamo, gdje smo, šta smo i koliko je sati, prenosi “Novi“.

Ni ja nisam ljubomorna. Prosto, od toga sam operisana i nekada se zapitam da li je moguće da nisam ljubomorna i da li to znači da ja ne umijem da volim. Ali ne, umijem da volim sa punim povjerenjem dok to poverenje ne izigraš. Nikada nisam ušla u nečiji telefon, nečiji notes i džep. Ko traži đavola, naći će ga”, kazala je Suzana.

Suprug, je grčki poduzetnik Simeon Ocomokos.

Suzana i dalje odbija da se zastalno preseli kod supruga u Grčku.

– Simica me non-stop tjera da se preselim u Grčku! Nisam ni razmišljala o tome, jer sam vezana za Beograd. Sve mi je ovdje! Nekretnine, moje kćerke Teodora i Natalija, karijera, ma sve! Ne bi mi smetalo da budem skroz anonimna žena u nekom drugom gradu, ali sam ovdje svoja na svome – rekla je Suzana prije nekoliko mjeseci.

