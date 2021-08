“ZATVORIO JE BAZEN ZBOG MENE!” – Istina o Ivani Aleksić i NEKRETNINAMA Vladimira Tomovića: “Da je kupim…”

Novnarska ekipa došla je kod Vladimira Tomovića u goste, a tu su zatekli i bivšu suprugu Nenada Aleksića Ša, Ivanu Aleksić. Na početku emisije Tomović se našalio sa voditeljem, te ga je gurnuo u bazen.

– Nakon svega vidim da nisi smršala, vrijeme je da se malo ovdje ugojiš na domaćoj kuhinji – rekao je voditelj Ivani.

– Ja sam ovdje došla da se malo kupam. Zatvorio je bazen zbog mene – rekla je Ivana.

– Hoćeš li u Baru otvoriti neki frizerski salon? – upitao je voditelj.

– Vidjet ćemo – misteriozno je odgovorila Ivana.

Potom se voditelj osamio sa Tomovićem, a Ivana je nastavila da uživa na bazenu.

– Morao si da me gurneš, tu je Ivanica. Tebi je krivo što sam ja uletio u dvorište, a ti šetaš i pokazuješ joj nekretnine – našalio se voditelj.

– Dobrodošao si u ovoj kući. Njoj pokazivati nekretnine, žena koja se hiljadu puta pokazala da nije neko koga možeš da kupiš. Ona se pokazala kao nepotkuljiva. Nisam joj pokazivao nekretnine, nego smo malo šetali – odgovorio je Tomović.

– Šta misliš kako bi Ša reagovao da te vidi? – upitao je voditelj

– Ne znam, nemamo on i ja nikakav nerazriješen problem – rekao je Vladimir.

– Ti bi samo rekao ko gubi ima pravo da se ljuti – konstatovao je voditelj.

– Mi smo se rastali tako što je on rekao da sam ja u pravu. On je znao da sam ja u pravu kada sam mu govorio neke stvari u rijalitiju, ali nije htio to da prizna. Mislim da je čovjek veliki gubitnik, ne samo Zadruge, već životni gubitnik – odgovorio je Tomović.

– Evo Ivana ovdje odmara. Šta mi možeš reći o njoj? – upitao je voditelj

– Nemam riječi kakav je utisak ostavila na mene i na moju porodicu – rekao je Vladimir.

– Jel pije majka kafu sa njom? – zanimalo je voditelja.

– U dobrim su odnosima svi ovdje. Gledam da gajim zdrave odnose u porodici, jer je porodica srž. Ona se sa mojima slaže fenomenalno, mi sa njom fenomenalno. Uzela je par slobodnih dana i došla malo kod nas – poručio je Tomović, prenosi “Avaz“.

