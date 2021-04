Jasna Đuričić za ulogu filmu „Aida“ dobila značajnu nagradu u Los Angelesu

Đuričić je u Los Angelesu zajedno s hrvatskom glumicom Marijom Škaričić dobitnica Legacy Acting nagrade za uloge u filmovima “Quo Vadis, Aida?” i “Mare”.

SEEfest počinje danas, a trajat će do 5. maja 2021. godine.

“Dvije glumice s bogatim karijerama u svojim rodnim zemljama svojom su sjajnom glumom oduzele svima dah”, stoji na Facebook stranici SEEfesta. prenosi Radiosarajevo

Na festivalu će, između ostalog, biti prikazani filmovi “We’re All Going To Die”, “Wind Horse”, “Tied”, “The Thousand and One Nights”, “This Is Right: Zak Life and After”..

