“Ja sam BOMBA, trajaću, a njega neće biti” – Jovana Jeremić otkrila ko je ODBIO da gostuje kod nje

Jovana Jeremić, voditeljka emisije “Dobro jutro Srbijo”, otkrila je za Objektiv da je Igor Jurić odbio da gostuje u njenoj emisiji i da je to za nju bilo neprijatno iskustvo.

Jovana je željela da sa njim u emisiji razgovara o pedofilima na javnoj sceni, na koje on često u javnosti ukazuje, ali do saradnje nije došlo. Kako kaže Jovana, Igor nije želio da dođe u njenu emisiju, jer je smatrao da ona nije dovoljno ozbiljan novinar.

– Postoje ljudi koji ne žele da dođu u emisiju, jer me se boje. Igor Jurić nje htio da dođe rekavši da ne želi da završi na društvenim mrežama nakon moje emisije, aludirajući vjerovatno na moj “staford” lapsus. Ja sam mu rekla: “Gospodine Juriću, vi ste više na društvenim mrežama od bilo koga i bez ‘Vikend jutra’. Iza toga se krije jedna njegova nesigurnost. Ja sam tempirana bomba, ti nikad ne znaš šta ću ja da te pitam – ispričala je Jeremićeva, pa dodala:

– Nije došao, nije vidio, a bio je neprijatan. Potcijenio me je Jurić. Rekao mi je samo to da ne želi da završi poslije emisije na društvenim mrežama aludirajući na to da ja nisam ozbiljan novinar. To je meni bio podstrek da budem bolja – priča voditeljka i zaključuje:

– On je izgubio, ne ja. Ja ću da trajem, a Jurića neće biti nigdje. On je zatvorio vrata mnogim medijima u Srbije zbog takvog ponašanja. Nije u redu da mašeš o pedofilu političaru, a onda se sakriješ i nećeš da dostaviš dokaze. Nije korektno, ne možeš tako. To bi bilo isto kao da sam ja mahala voditeljkama koje su elitne pro*titutke i da poslije ne otkrijem imena. Ja sam se odmah ogradila i rekla da nikad neću reći ko su one, ali da postoje. Ja sam odmah bila iskrena, a on nije bio iskren prema narodu – podvlači Jeremićeva, piše “Objektiv “.

