SENAD: VUČIĆU JESI LI PUCAO NA SARAJEVO? Pogledajte odgovor predsjednika Srbije, A ONDA JE UŠAO DODIK

“Ako do 15. aprila ne dam veliki intervju uživo za FACE, imate pravo da me svaki dan, nakon tog dana, nazovete lažovom! No, morate doći u Beograd prije intervjua da Vam pokažem nešto i da to snimite” !

Hadžifejzović: Hoće li se “otcijepiti” pola države Bosne i Hercegovine, RS, i priključiti Srbiji?!

Vučić: Ne tjerajte me da govorim šta stvarno mislim o tom pitanju, jer sam to rekao u lice i predstavnicima i Hrvata i Bošnjaka a zna i Mile šta sve mislim!

Hadžifejzović: Da li Dodik ruši Vučića, ili Vučić može preko noći da “pusti” Dodika “niz rijeku”?

Vučić: Nikada neću da vraćam naše odnose na ono što je bilo u vreme Miloševića i Karadžića!

Dogovorena, specijalna, ekskluzivna izjava samo za Face, izjava-najava velikog intervjua , prvog za neku BH televiziju, pretvorila se u polusatni intervju !

Sva tri člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine čekala kraj intervjua u salonu,a onda je ušao Dodik! prenosi “Novi“.

Milorad: Aco, Senad je najveći zaje*ant u zemlji!

Senad: Milorade, nas dva smo se dogovorili- smijenjen si!

