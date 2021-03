Bali-beg je dobio konkurenciju: Njegov nasljednik ima balkanske korijene

Harizma, sjajan smisao za humor, ležernost i nevjerojatna inteligencija odmah će vas očarati i pretvoriti u njegovog obožavatelja, odnosno obožavateljicu, čak i ako nemate pojma ko je on – tako kolegice opisuju sve popularnijeg turskoga glumca, 31-godišnjeg Cana Yamana koji je nedavno, prema pisanju ženskih časopisa, dobio titulu savršenog muškarca, najboljeg na svijetu.

Ovaj talentirani umjetnik kojega krasi pomalo divlji izgled ima albanske gene, a proslavio se ulogama u popularnim turskim sapunicama.

“Moj je djed po ocu albanski imigrant s Kosova, a baka doseljenica iz Sjeverne Makedonije. Mamin otac bio je riđokos i govorio je čak šest jezika. To me uvijek fasciniralo i težio sam što više mu nalikovati. Mnogi se zezaju i kažu da smo i fizički slični te mi pričaju da je djed u mladosti bio jedan od najljepših muškaraca. Obje su bake od ranog djetinjstva bile uključene u moj odgoj jer su mi se roditelji razveli kada sam imao pet godina”, rekao je Can.

“Pratim seriju samo zbog ovog savršenog muškarca o kojem maštam dan i noć. Bali-beg se može sakriti jer je dobio opaku konkurenciju. Zapravo, Can nema konkurenciju”, jedan je od komentara obožavateljica na domaćim portalima.

I dok su mnogi turski glumci karijeru gradili godinama, Yaman je postao popularan gotovo preko noći, piše story.hr.

Simpatije gledatelja pridobio je zahvaljujući ulogama u serijama ‘Između dvije vatre’ i ‘Džan’, a osvojio je i redatelje koji su ga odjednom počeli obasipati angažmanima.

Inače je po struci pravnik, a nakon što je 2012. godine diplomirao, počeo je raditi u kompaniji PricewaterhouseCoopers i pisati članke za ekonomsku rubriku u novinama Dunya.

Ali, dok je bio na godišnjem odmoru, prijatelj ga je nagovorio da se prijavi na casting za seriju i odmah je dobio prvu ulogu.

