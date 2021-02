Miljani još nisu javili! Marija hitno primljena u bolnicu: Stigle prve informacije, evo šta se desilo

– Apsolutno me ne interesuje ništa što se toga tiče. Ostajem bez ikakvog komentara što se tiče nje, eto tako – rekla je Marija, vidno revoltirana, a kada je saznala da su se oglasili i Danijelovi najbliži, te istakli da se njima ne sviđa ova veza, ona je kratko dodala:

– Ne interesuju me ni Danijel ni Miljana ni njegovi roditelji ni niko iz rijalitija. Eto tako, hvala i prijatno – završila je ona.

Danas je hitno primljena u bolnicu, gdje joj se stanje pogoršalo uslijed stresa koji je doživjela.

– Primila sam sedam infuzija, moram ponovo na kontrolu. Doživljavam ogroman stres zbog Miljane i njenog ponašanja u rijalitiju – kaže Marija kroz suze dodaje:

– Nemam nikakve druge probleme, sem nje. Dobila sam vitaminsku terapiju poslije infuzije, moram strogo da mirujem. Ne smijem da se stresiram – poručuje Kulićka za „Blic“.

Podsjetimo, Danijelova majka nije podržala nov sinovljev izbor.

– Prije svega moram da vam kažem da ja njegovu vezu uopšte ne podržavam, to je takva sramota. Ja mog sina ne prepoznajem uopšte. Ne odgovara mi ta veza nikako. Čuli smo da je on rekao da mi podržavamo Miljanu u rijalitiju, to je njemu izletjelo! Njemu ne priliči da bude sa njom, on je momak koji je imao lijepe djevojke, visoke, normalne. On ne voli cigare, a sada je ušao u vezi sa osobom koja ne gasi cigaru – rekla je Danijelova majka, prenosi “Pink“.

Facebook komentari