Aleksandra Subotić čula za raskid Ane i Davida: Komentar Dragojevićeve bivše će se prepričavati!

Podsjetimo, par je otpočeo vezu na imanju u Šimanovcima i to dok je David još uvijek bio u emotivnoj vezi sa Aleksandrom Subotić, te su upravo zbog toga mnogi jedva dočekali da se rijaliti zvijezda oglasi ovim povodom.

Međutim, Aleksandra nije bila voljna da priča na ovu temu sa pripadnicima sedme sile.

“Ma, ne zanimaju me to dvoje i to da li su u vezi ili ne. To je sve iza mene. Nedavno sam se porodila i sada vodim jedan miran život daleko od rijalitija“, istakla je Subotićeva.

Podsjetimo, nedugo nakon raskida sa Dragojevićem, ona je uplovila u emotivnu vezu sa izvjesnim Pecom, a par je svoju ljubav krunisao rođenjem sina Jovana u oktobru prošle godine, piše “Kurir“.

