“Danas sam ipak malo više otac” – Poznati beogradski advokat i tata Ive Ilinčić: “Po želji moje kćerke danas sam napustio sudnicu”

Po želji moje kćerke napustio sam sudnicu, kako bi se ona osjećala komfornije dok daje izjavu – rekao je za “Blic” advokat Srđan Ilinčić, otac mlade glumice Ive Ilinčić, koja danas u Višem javnom tužilaštvu daje izjavu o se*sualnom zlostavljanju koje je, kako je prijavila, doživjela od Miroslava Mike Aleksića.

Iva Ilinčić je u 9 sati jutros u Viši sud stigla ruku pod ruku s ocem i advokatima. Srđan Ilinčić rekao je da je on u ovom slučaju i njen otac i advokat. Međutim, kako je sam rekao “danas je ipak malo više otac” i zbog toga je, na želju kćerke Ive, napustio sudnicu dok ona daje izjavu.

Podsjetimo, nakon što je glumica Milena Radulović prijavila policiji, a potom i javno za “Blic” odlučila da progovori o silovanju i se*sualnom zlostavljanju koje je više puta doživjela od profesora glume Miroslava Mike Aleksića, nakon nje svoju priču otkrila je i Iva Ilinčić.

Iva je ispričala za “Blic” da je prvi put se*sualno zlostavljana sa 17 godina. Uslijedio je period pauze do 18. godine, a onda se nastavilo.

– Nisam silovana, srećom nemam takvo iskustvo, ali jesam kontinuirano s*sualno uznemiravana. Šest godina sam šutjela, negirala, nikom nisam govorila, bukvalno nikom. Bilo mi je jasno da je loše. Kada se dogodilo prvi put, rekla sam sebi: ”Mika mi je kao otac, nemoguće da se ovo dešava i ne dešava se. A ako se dešava, onda on mene čeliči, hoće da me spremi za surovi svijet reditelja, producenata”. Pravdala sam to, odbijala da prihvatim. Ignorisala sam. A onda sam priznala sebi, što je bio ogroman korak – ispričala je Iva za “Blic”.

O zlostavljanju u školi, kako je rekla, nije se pričalo, čak ni između drugarica.

– Trajale su pripreme za prijemni. Izlazila sam iz Mikine kancelarije… Pogled mi se susreo sa djevojkom koja je ulazila u kancelariju. Znale smo obje, i ona šta sam ja prošla i ja šta nju čeka tamo, ali nismo pričale. Ona ni danas nije spremna – rekla je Iva Ilinčić.

Nakon njihovih ispovijesti policiji je još djevojaka prijavilo je Aleksića za silovanje i nedozvoljene polne radnje.

Aleksić je u ponedjeljak saslušan u tužilaštvu i on je negirao krivicu. Određen mu je pritvor do 30 dana.

Profesor glume osumnjičen je za osam silovanja i sedam krivičnih djela nedozvoljene polne radnje počinjenih u periodu od 2008. do 2020. godine.

