“Mika je predator i divim se roditeljima koji ga nisu zadavili” – Radmila Živković u ispovijesti za otkriva kako je Aleksić motkom tukao njenu kćerku

Glumica Radmila Živković (68) u ekskluzivnoj ispovijesti za “Blic”, nakon teških iskustava mladih koleginica, Milene Radulović (25) i Ive Ilinčić (24), koje su iznijele da su bile se*sualno zlostavljanje i uznemiravane od strane Miroslava Mike Aleksića (68), zgrožena i povrijeđena otkriva kroz šta je njena kćerka Bojana Bambić prošla u školi čuvenog nastavnika glume.

– To je monstruozno. Ja razumijem ove djevojke, već žene, koje su šutjele. U našem društvu je tako, sramota je reći da te neko pipao da ti je nešto radio. Ne mogu da shvatim budale koje ih napadaju što ranije nisu ništa rekle. Mora čovjek da dođe do psihičkog stadijuma da može da zauzme stav o onome što mu se dešavalo – započela je svoju ispovijest glumica o slučaju koji je potresao domaću javnost.

– Nisam imala priliku da budem u takvim grupama, ja sam djevojčica koja nije iz Beograda i nisam išla u te školice. To su obične sekcije glume, samo što su pojedinci kao Mika bili posvećeni samo tome. Djeca su donosila novac, to je bio 60 eura mjesečno… Predator da se tako iživljava nad tuđom djecom… Divim se roditeljima koji ga nisu zadavili bukvalno. To je takav užas, ozlojeđena sam….

Radmila nam je u svom stilu, bez dlake na jeziku, otkrila da je njenu kćerku Aleksić tukao dok je bila kod njega u školi, i da je ubrzo odustala od njegovih časova, piše “Blic“.

– Moje dijete je išlo kod Mike, htjeli smo da ide malo u sekciju, da bude u društvu, provodi slobodno vrijeme sa svojom generacijom. Išla je tri puta i rekla da neće više da ide: “On se dere, tukao me je motkom po prstima!” Ko smije to da radi uopšte? Ko smije tvom djetetu da kaže da je glupo i ružno?! Čovjek je degenerik, manijak, ne znam šta da kažem, osim ono čuveo. Sram ga bilo! Treba da dobije maksimalnu kaznu. Sram ga bilo da negira. On treba da bude tamo gdje zaslužuje. Da vam ne pričam šta je sve radio kada je postavljen za direktora pozorišta Duško Radović…

