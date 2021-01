“Desio se incident, moj sin ga je iz bijesa udario u cjevanicu” – Branislav Lečić o iskustvu njegove djece u školi Mike Aleksića

Glumac Branislav Lečić otkrio je da su njegov sin Ivan i kćerka Ana bili u školi Mike Aleksića, ali su se poslije godinu dana ispisali jer im se nije svidio njegov metod rada, piše “Blic“.

– Očigledno da je vršena manipulacija, se*sualna ucjena i to dovodi do činjenice da je iz svog ponašanja baštinio poziciju kojom je mogao da vrši pritisak na mlade djevojke i djevojčice. Ja sam svoju djecu upisao jer je bio na dobrom glasu i bilo je korisno da im skrene pažnju sa igrica, u nešto što je jako korisno da se čita, uče tekstovi i oslobađa od straha. Iz iskustva glumca sam to želio. Njih dvoje su bili tamo godinu dana, smetalo im je što viče što se dere, pa su se na kraju ispisali – ispričao je Lečić u jutarnjem programu na Prvoj televiziji, pa dodao da se dogodio i incident, za koji je kasnije saznao, između vlasnika škole glume i njegovom sina Ivana.

– Desio se incident. Moj sin je stegao pesnice na času, od naboja i beijsa je udario nogom Miku u cjevanicu. On nikada nije bio agresivan i ja sam poslušao svoju djecu i riješio da iz škole koja ih muči ispišem. Osjetili su agresiju, jer mi nikada u kući nismo koristili taj metod.

Facebook komentari