Umro mladi Netflixov producent, mediji javljaju da ga je otrovao kolega s posla

39-godišnjaka, koji je ujedno bio i predsjednik kineske tvrtke Yoozoo Group, navodno je otrovao njegov suradnik. The Sun prenosi da je lokalna policija rekla da je jedan od Linovih kolega glavni osumnjičenik za njegovu smrt. Policija je objavila samo prezime osumnjičenog, Xu, te su potvrdili da ostaje u pritvoru, prenosi “Index“.

“Kineski producent je prije nekoliko dana hitno prebačen u bolnicu nakon sumnje na pokušaj ubojstva, a jučer je njegovo stanje opisano kao stabilno, no danas je, nažalost, umro”, navodi Caixin Global. Navodno je otrov bio u šalici čaja koju mu je dao suradnik.

Online game company Yoozoo has just confirmed that Chairman Lin Qi passed away today. Yesterday, Lin was reported hospitalized due to suspected poisoning. A police post said one of Lin’s colleagues, giving only his surname as Xu, was a key suspect, and was in police custody. pic.twitter.com/96RqT7Asph

— Caixin Global (@caixin) December 25, 2020