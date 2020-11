Glumila je Nedu u seriji “Greh njene majke”, danas živi u Americi: Iznenadit ćete se kad vidite kako danas izgleda

Na malim ekranima je bila životna ljubav Bojana, kojeg je igrao Ivan Bosiljčić. Ivana Jovanović (36) danas izgleda isto kao u popularnoj seriji. Uopšte se ne mijenja, prenosi “Novi“.

Ivana Jovanović napustila je Srbiju i preselila se u Ameriku. Ipak, tamo nije ni pokušala da se bavi glumom, već se zaposlila kao kreativni menadžer u jednom restoranu.

Prije nekoliko godina, sa sinom Viktorom je u Los Anđelesu zasnovala dom, a tamo se i zaljubila.

– Živim u Los Anđelesu svoj san, ali ne onaj treš, nego bukvalno sanjam u svom krevetu u svojoj kući na brdu Holivud. Pišem i kolumnu za jedan magazin. Pišem o svim temam koje me inspirišu. Svaki dan radim nešto novo, ali ima i nekih rutinskih stvari koje ujutru obavljam – rekla je prije nekoliko mjeseci za “Gloriju”.

– Budim se, krećem na plažu da se bućnem prije posla. Plivam 20-ak minuta sama, nekada s fokama i pelikanima, a nekada pored Kejt Hadson, Dženifer Bils, Runi Mare, Skarlet Johanson. Sve sam ih vidjela i vjerujte mi da su Srpkinje mnogo ljepše – rekla je tada Ivana kroz smijeh.

– Sa plivanja idem pravo na posao, na koji uvijek kasnim tačno 13 minuta. Tri dana radim u restoranu kao kreativni ivent menadžer. Taj posao obožavam. Moj šef kaže da uvijek prekoračim liniju zdravog razuma i da bi me do sada sto puta otpustio da me gosti ne obožavaju. Preostala dva dana u radnoj sedmici samo dva sata dnevno držim časove joge – dodala je nekadašnja glumica.

– Nisam ni probala da glumim, nisam otišla ni na jednu audiciju. Nekoliko interesantnih uloga sam morala da propustim jer nisam bila u mogućnosti da dođem u Beograd, pošto pet godina nisam smjela da izađem iz Amerike jer sam čekala američko državljanstvo. Ali, ne žalim! Moj sin Viktor i ja dijelimo život sa našim omiljenim Amerikancem, koji se zove Rajan Kunc – zaključuje lijepa Ivana, prenosi “Espreso“.

