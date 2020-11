Jasna Ornela Bery: “Dragan Jovičić i ja smo u isto vrijeme dobili koronu, mislila sam da će se on izvući”

Umjetnička scena s nevjericom je dočekala vijest da je preminuo glumački velikan Dragan Jovičić i to od posljedica zaraze koronavirusom, prenosi “Avaz“.

Jedna od glumica koja je godinama igrala s Jovičićem i dobro ga poznavala jeste Jasna Ornela Bery. I glumica je, također, zaražena i na naš poziv je odgovorila. Teško je govorila, a tuga zbog gubitka dugogodišnjeg kolege i prijatelja probijala je kroz njen glas. Jasna Ornela Bery bila je smještena u bolnicu, ali, kako je rekla, od sinoć je na kućnom liječenju.

– Bolje sam u svakom slučaju, hvala na pitanju. Od sinoć sam na kućnom liječenju, nisam još skroz dobro – kazala je glumica.

Osvrnula se na smrt kolege i prijatelja Dragana Jovičića.

– Dragan i ja smo zajedno igrali posljednju predstavu “Kada bi naglas govorili”, mi smo direktni partneri. Na sceni sam s njim sve ove godine bila. To je jedan odgovoran i divan partner. Veliki glumac. Ovo je šok za mene, zaista. Mislila sam… U skoro isto vrijeme smo se razboljeli, i on i ja. Mislila sam da će se on izvući. Nažalost, nije. Potrešena sam jako. To je naš divan glumac. Nema riječi kojom bih objasnila šta osjećam – zaključila je glumica, piše “Avaz“.

