Anđelina ili Dženifer? Bred Pit priznao: Sa njom mi je bilo najzabavnije u krevetu!

Anđelina ili Dženifer?”, pitanje je koje je toliko puta postavljeno 56-godišnjem glumcu Bredu Pitu koji nikada nije želeo da iznese tajne iz spavaće sobe. Ali, ako je verovati izvoru bliskom glumcu koji je za američke medije otkrio “prljavu tajnu”, Bradu je u krevetu ipak bilo uzbudljivije s 51-godišnjom Dženifer Aniston.

“Jednom je popio dva, tri pića previše pa su ga prijatelji nagovarali da otkrije s kojom mu je suprugom bilo zabavnije u spavaćoj sobi. Iako je odbijao da odgovori na to pitanje, na kraju je ipak priznao da je s Džebufer bilo sve opuštenije te da je u njihovom krevetu bilo više strasti. Iako je napomenuo kako je s Džoli isto tako bilo u početku, kasnije su se stvari promenile, a Anđelina navodno nije htela da spava sa njim više od jedan do dva puta nedeljno. Bred je čak otkrio da je Dženifer najzabavnija osoba s kojom je spavao te da ga je uvek privlačilo to što je puna samopouzdanja i spremna na nove stvari. Kako navodi izvor, rekao je da gotovo nikad nije odbijala i da je uvek bila raspoložema za “vruće igrice”,” otkrio je blizak kontakt slavnog oskarovca,piše Stil

