Zbog fatalne kolegice ostavio suprugu i potpuno pomijenio život: Ona je jedina žena koju je Džoni Keš iskreno volio!

Život Džonija Keša su obeležili seks, droga i alkohol. Bio je pevač kantri muzike na stalnom prelazu u rokenrol, blizak prijatelj Elvisa Prislija. U životu je, po sopstvenom priznanju, voleo samo jednu ženu, Džun Karter.

Iako je Džoni Keš umro zbog komplikacija uzrokovanih dijabetesom 2003. godine, mnogi smatraju da je ‘čovek u crnom’ (kako su ga obožavatelji nazvali), umro od slomljenog srca. Samo četiri meseca ranije nakon operacije srca umrla je njegova Džun s kojom je bio nerazdvojan punih 35 godina koliko su proveli u braku.

Džun Karter bila je članica grupe “Carter Family”, koju su pored nje činile njena majka i dvije sestre, Anita i Helen.

Ona i Džoni Keš su se upoznali početkom šezdesetih godina na zajedničkoj turneji, dok je pevač još bio u braku sa suprugom Vivijan sa kojom je imao 4 ćerke. Džun je bila tada u svom drugom braku. S prvim suprugom pevačom Karlom Smitom imala je ćerku, a s drugim Edvardom Niksom takođe je dobila devojčicu.Slučajno su se susreli pre njegovog prvog izlaska na scenu, sudarili su se u prolazu i njena haljina se zakačila za njegovu gitaru. Kada ju je voditelj pozvao da izađe na scenu, ona je povikala kako ne može jer ju je Džoni Keš prikovao svojom gitarom, iscepala je komad tkanine i izjurila na scenu. Ovaj simpatični “incident” bio mu je dovoljan da se zainteresuje za lepu i šarmantnu Džun.

“Jednog dana ću te oženiti” – rekao joj je Džoni tada iako ga je kod kuće čekala prva supruga Vivijan Liberto.

Ljubav između Džonija i Džun u početku je bila platonska. “Osećala sam se kao da sam upala u vatru i kao da sam živa gorela” – opisala je jednom prilikom Džun kako se osećala kada se zaljubila u Džonija. Ta osećanja bila su joj inspiracija da napiše pesmu ‘Ring of Fire’.

S druge strane, loš odnos sa suprugom izazivao je u Džoniju tugu, nezadovoljstvo i depresiju. Privatni problemi, loš odnos sa ocem i demoni koji su ga mučili doveli su do toga da počne da se drogira. Konzumirao je različite droge, preterivao sa alkoholom i bio na dobrom putu da upadne u ponor iz kojeg nema izlaza. Sve to vreme gajio je jake emocije prema Džun i ona mu je bila jedina podrška u tim teškim vremenima.

Njegovi problemi sa drogom i alkoholom, burna narav koju je imao, ali i prisan odnos sa Džun doveli su ga do razvoda od prve žene. Tih godina bio je veoma destruktivan, imao je i problema sa zakonom, a glas mu je sve više slabio zbog amfetamina. U jednom trenutku odlučio je da prekine da se drogira i u odvikavanju mu je pomagala Džun i njena porodica.U tom periodu više puta je prosio Džun, ali je ona odbijala da se uda za njega dok svoj život ne dovede u red. Nakon odvikavanja prvi sledeći nastup bio je sa Karterima i tada je ponovo zaprosio Džun i to na koncertu pred publikom i ona je pristala. To je bio kraj šezdesetih. Godinu dana kasnije su se venčali.

Tada su krenule bolje godine za njega kako privatno, tako i za njegovu karijeru. Dobio je sina sa Džun i to ih je oboje veoma usrećilo. Džoni je bio bolešljiv i imao je nekoliko nezgoda koje su ga lako mogle koštati života.

Krajem osamdesetih imao je jaku upalu pluća prilikom koje su mu ugrađena i dva bajpasa. Plašio se da pije lekove protiv bolova kako se ne bi ponovo vratio na stari put. Njegovi nastupi su bili veoma retki, a svoje slobodno vreme je provodio sa Džun i prijateljima.

Džoni se ceo život boritio sa zavisnošću. Iako je Džun zbog toga patila, nikad ga nije napustila. Njihov brak primer je ljubavi koja ne jenjava, a način na koji su se ponašali jedno prema drugom, ističu psiholozi, kao recept za večno strastvenu vezu.Devedesetih je otkrio da boluje od retkog oblika Parkinsonove bolesti, a poslednji veliki koncert je održao 1999. godine. Na koncertu mu se pridružio veliki broj poznatih kolega.

Džun Karter-Keš umrla je u julu 2003. od komplikacija poslije operacije srca. Dva mjeseca nakon što je preminula, Keš je napisao sljedeće: “Da, volim Džun Karter. Volim je. Volim je i ona voli mene. Ali ona je sada postala anđeo, a ja to nisam. Ona je anđeo, a ja nisam.”

Na svom posljednjem javnom nastupu, pre nego što će izvesti svoju poznatu numeru “Ring of fire”, izjavio je: “Duh moje supruge Džun Karter zasenjuje i prekriva me večeras, njenom ljubavlju prema meni i mojom ljubavlju prema njoj. Mi smo povezani negde između raja i zemlje. Ona je sišla nakratko iz raja, da me poseti i da mi večeras pruži snagu i da me inspiriše, kao što je oduvek to radila.”

Posle borbe sa nekoliko upala pluća, Parkinsonovom bolesti i dijabetesom, četiri meseca poslije smrti voljene supruge umro je i Džoni Keš,piše Stil

