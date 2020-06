DUŠICA SE ZARAZILA, A SAD JE PROGOVORILA O SVOM ZDRAVSTVENOM STANJU: Opisala sve simptome

Sada je spremna za veliki povratak na male ekrane, a kolege, studio, reflektori, kao i razgovori sa zadrugarima veoma su joj nedostajali.

Kakvo je tvoje trenutno zdravstveno stanje, kako se osjećaš? Kakvu pouku si izvukla iz teškog perioda koji je iza tebe?

– Ja sam sve vreme odlično. Sve vreme ove, da kažem hajke, koja je počela pre dve nedelje… Meni je zasmetalo to što su sa neljudske strane pisali o mom zdravstvenom stanju, čak i pojedine kolege koje sam ja raširenih ruku dočekivala u emisijima i davala im na značaju. Ovo je bio period kad je svako pokazao svoje lice i ako je zbog nečega trebalo ovo da se dogodi, desilo se da znam kako da se postavim prema kome u životu. Učim da treba da se vratimo pravim vrednostima, pravim ljudima i prijateljima i kod mene se to sada definitivno iskristalisalo. Oni koji su mi najbliži i koji me najviše vole samo su mi dali do znanja da su uvek tu za mene, čak su me najmanje i zvali telefonom, pustili su me da se odmorim, nije ih zanimalo da li je test na koronu pozitivan ili negativan. Smatram da je moj privatni život moja stvar i da nije javno dobro, tako da onaj ko me stvarno voli i ceni bi to trebalo da poštuje. One koje sam ja poštovala, u ovim momentima su pokazali da ne poštuju mene – ispričala je Dušica.

Kad možemo očekivati da te ponovo gledamo u emisijama ”Zadruge” i da li si spremna za povratak na male ekrane?

– Od danas se vraćam svom poslu i veoma sam srećna zbog toga. Nastavljamo da se gledamo u emisijama. I više sam nego spremna, bila sam i kod frizera – kaže voditeljka.

Superfinale treće sezone ”Zadruge” se bliži, a kakva su tvoja očekivanja od te noći? Da li se spremaš za spektakl i da li možda potajno imaš nekog favorita za pobedu?

– Jedva čekam! Ja se pitam da li je moguće da se tako približio završetak treće sezone. Još ne znam kako će sve izgledati, ali svakako će biti veličanstveno, kao i uvek. Kao surovi profesionalac u svom poslu, ja ću uraditi sve što je do mene da to prođe savršeno. Pravimo jednu interesantnu haljinu, koja je više kostim, na tome se radi, tako da će opet biti nešto neočekivano. Ja nemam apsolutno nikakve favorite, pratim ih sve vreme, kod mene je dan i noć upaljena ”Zadruga”. Očekujte moćan povratak i još moćnije finale – kaže Dušica, prenosi Novi

