Kako danas izgleda legendarni Šojić

Sve i da je želio, talenat nije mogao da sakrije, jer on uvijek nađe put da ispliva. Ali zato privatni život drži daleko od javnosti.

Milan Lane Gutović nije pričao o svom prvom vjenčanju, o prvom braku u kojem je dobio kćerku Milicu, glumicu i balerinu koja danas djecu podučava ovu vrstu plesa.

Bez javne riječi, ali sigurno sa mnogo emocija ušao je u vanbračnu zajednicu, sa balerinom Pozorišta na Terazijama Biljanom Knežević sa kojom je dobio sinove Jakova i Spasoja.

Sa njom se poslije jedne decenije razišao, sporazumno. Bez komentara za javnost. Tek nekoliko godina kasnije je taj raskid prokomentarisao riječima da mu nije teško pao, jer se nije ni razveo, aludirajući na vanbračni status veze.

Lane je neko ko se nije slikao sa svojim partnerkama. Privatni život na tacni mu nikada nije godio.

Tajnoviti Gutović je, pak, bio predodređen za javnu profesiju. Za glumu. Detalji poslovne strane njegove biografije su više nego javni. I glase ovako.

Milan Gutović, koji je odrastao u naselju Umka na Čukarici, diplomirao je na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Član Jugoslovenskog dramskog pozorišta postao je 1967, a dvije godine ranije imao je filmski debi u jugoslovenskom filmu “Provereno, nema mina”.

Nije u karijeri birao između pozorišta, filma i televizije. Bio je aktivan na sva tri polja.

Igrao je u predstavama “Protekcija”, “Buba u uhu”, “Za kim zvono zvoni”, “Narodni poslanik”. Pozorišne uloge donijele su mu Sterijinu nagradu, nagradu “Ćuran” na festivalu “Dani komedije” u Jagodini, nagradu “Zoran Radmilović”, priznanje “Raša Plaović”, kao i nekoliko godišnjih nagrada JDP-a.

U njegovom pozorišnom opusu neizostavna je predstava “Kabare” koju je izvodio širom svijeta.

Kada su u pitanju njegove filmske uloge, prva značajnija desila se 1967. u filmu Radoša Novakovića “Bekstva”, a prvu glavnu ulogu zaigrao je 1979. u ostvarenju Miće Miloševića “Drugarčine”.

Dvije godine kasnije, u filmu istog režisera “Laf u srcu” prvi put se našao u koži Srećka Šojića. Scenaristi filma bili su Siniša i Ljiljana Pavić sa kojima je Gutović više puta sarađivao.

U “Tesnoj koži” koja se snimala 1982. Šojić je postao glavni lik. Milan ga je igrao u svim nastavcima, 1987, 1988, 1991, a kasnije i oživio u seriji “Bela lađa”.

Od ostalih filmova u kojima je glumio treba pomenuti “Daj mi krila jedan krug”, “Rodoljupci”, “Šmeker”, “Zona Zamfirova drugi deo” (2017).

Čemu god da se okrenuo, bio je uspješan. Na televiziji je zabilježio veoma zapažene role, od serije “Diplomici”, preko “Boljeg života”, “Otvorenih vrata”, emisije za djecu “Pustolov”, “Metle bez drške” do pomenute “Bele lađe” u kojoj je igrao do 2011.

Odlično se snašao i u ulozi voditelja. Emisije “Oralno doba” i “Ne može da škodi” bile su veoma gledane.

Dobitnik je značajnih priznanja, nagrade Zoran Radmilović za ulogu Uče u drami “Ruženje naroda u dva dela” (1988), Pulske “Zlatnu arenu” za ulogu u filmu “Poltron” (1989). nagrade Car Konstantin 2006. na Filmskim susretima u Nišu, za uloge u filmovima “Uslovna sloboda” i “Sedam i po”.

Prije tri godine su Srećka Šojića gledaoci najgledanijeg makedonskog TV magazin a “Bekstejdž” proglasili omiljenim televizijskim likom.

Lane o ženama

Veoma su zapažene bile i Lanetove izjave o ženama.

“Moj otac je imao veću slabost prema mojoj sestri nego prema meni, pa kada mi je davao uputstva kako da se ponašam prema ženama kada stasam kao muškarac, uvijek mi je govorio da bi trebao da se čuvam toga da ne ojadim neku djevojku, da je svojim ponašanjem ne učinim nižom, zato što je njeno mjesto daleko više od onoga gdje smo mi kao ljudi uglavnom spremni da je smjestimo“, ispričao je prije nekoliko mjeseci u emsiji “Naksi radio”.

U intervjuu za “Blic puls” je prije nekoliko godina duhovito prokomentarisao svoj odnos sa ženama.

“Uobražavao sam da volim dobre žene, a onda su mi te “dobre” pokazale da ja ne umijem da te dobre žene prepoznam. Glumu nisam koristio za osvajanje žena jer nije bilo potrebe. Mene žene vole i rado su u mome društvu. To njihovo društvo ja koristim na razne načine. Ako budem opisivao te načine, ovaj intervju promijenit će žanr i preći u domen po*nografije“.

Lanetovi komenatari su, inače, uvijek bili duhoviti, ponekad ironični, nekada i na samoj ivici, ali nikada uvredljivi.

Ko je bio pravi Srećko Šojić?

Neizmjerno je duhovit i jedan od najpopularnijih likova koje je igrao Lane, Srećko Šojić.

“Ja sam iznenađen i uvređen”, “Zbog radi toga”, “Da remiziramo”, “Njegova ekscencija”, “Jeste li za jedno pićance?”, samo su neke od njegovih poznatih replika.

Gutović je prije nekoliko emisiji “Amidži šou”, 35 godina nakon Šojićeve premijere na malim ekranima, otkrio ko je bio inspiracija za ovaj lik, ko je bio pravi Srećko Šojić.

“Toma Zidar, bio je majstor za ravne krovove. On je govorio tako, mekano, č, ć… on je bio Piroćanac. Jednom je došao kod mene kući, pričamo o španskom zidu koji treba da uradi i i on vadi olovku i pljas po zidu. Ja ga pitam “Šta radiš to, Tomo?“, a on mi odgovori: “Ionako ovo moraš da krečiš, ne može zid da ti bude grbav!“.

On je meni bio toliko draga ličnost da se nisam odvajao od njega kao dijete. I poslije mi je sasvim slučajno pao na pamet taj njegov lijep govor, i prvi put sam ga iskoristio u drami “Barabe”, pa se taj lik kasnije nekoliko puta pojavljivao i na kraju je završio kao Šojić“, otkrio je glumac.

Šojić je poslužio i kao inspiracija za brojne imitacije na Jutjubu. S vremena na vrijeme, pojavi se i neki autentičan Srećko, veoma sličan onom televizijskom, prenosi “Novi“.

