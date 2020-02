Preminuo Kirk Douglas

– Moja braća i ja s tugom objavljujemo da nas je Kirk Douglas danas napustio. Za svijet, on je bio legenda, glumac iz zlatnog doba filmova koji je doživio zlatne godine, humanitarac čija je predanost pravdi i ciljevima u koje je vjerovao bio standard kojemu svi težimo. No, meni i mojoj braći on je bio samo tata, Catherine je bio predivan svekar, unucima i praunucima voljeni djed, a njegovoj supruzi Anne predivan suprug – objavio je njegov sin Michael, također poznati glumac, prenosi “Index“.

– Kirk je živio lijep život, svijetu ostavlja filmsku ostavštinu koja će biti tu za generacije koje dolaze. Bio je ugledni filantrop koji je radio na pomaganju javnosti i donošenju mira planetu – dodao je Michael Douglas.

Kirk Douglas je rođen 9. decembra 1916. godine pod imenom Išur Danielovič Demsky. Njegovi roditelji, Bryna i Herschel, u SAD su se doselili iz gradića Chavusyja koji je danas dio Bjelorusije. Živjeli su u židovskoj zajednici u gradiću Amsterdam, u saveznoj državi New York.

Njegova porodica je bila veoma siromašna, živjeli su pored pruge, no u svojoj autobiografiji je napisao da je njegova majka uvijek pomagala drugima i naučila ga da “čak i prosjak mora pomoći drugom prosjaku“, zbog čega je on kasnije donirao milione dolara humanitarnim organizacijama.

Završio je fakultet i jedno vrijeme bio u ratnoj mornarici. Tokom fakulteta počeo se baviti glumom. S 24 godine upoznao je Lauren Bacall koja mu je pomogla da ostvari glumačku karijeru, preporučila ga je za ulogu u filmu The Strange Love of Martha Ivers. Za karijeru u Hollywoodu morao je imati prepoznatljivo ime pa je ubrzo nakon toga postao Kirk Douglas.

Služio je u Drugom svjetskom ratu od ulaska SAD-a 1941. do kraja rata 1945. godine.

Između 1949. i 1956. godine čak je tri puta bio nominiran za Oscara, ali ga je uspio dobiti tek 40 godina kasnije, i to za svoj iznimni doprinos filmskoj industriji.

Prvu nominaciju za Oscara dobio je 1950. za ulogu u filmu Šampion, a zatim je nominiran 1953. za Loše i lijepe te ponovno 1957. za ulogu Vincenta Van Gogha u filmu Strast za životom. Glumio je u čak 75 filmova i bio je “superstar” čak i prije nego je taj izraz skovan.

U čak sedam filmova partner mu je bio Burt Lancaster.

– Fale mi moji stari prijatelji kao što je Burt Lancaster. Zvao sam ga Boit, a on mene Koik. Bio je divan prijatelj, jako mi nedostaje – rekao je Kirk jednom prilikom.

Neki od njegovih najpoznatijih filmova su Šampion (1949), Mladić s trubom (1950), As u rukavu (1951), Grad iluzija (1952), Strast za životom (1956), Obračun kod OK korala (1957), Staze slave (1957), Spartak (1970), Usamljeni su hrabri (1962), Sve ostaje u obitelji (2003).

Ženio se dva puta, prvi brak mu je bio s Dianom Dill i trajao je osam godina. S njom ima sinove Michaela i Joela. Kasnije je upoznao Anne Buydens s kojom je u braku bio do kraja života te je tvrdio da je upravo ona zaslužna za njegovu dugovječnost. S njom je dobio još dva sina, Paula i Erica.

1991. godine preživio je helikoptersku nesreću. Njegov helikopter se sudario s drugim zrakoplovom, a dvije osobe su izgubile život u toj nesreći. On se izvukao s povredama od kojih se uspješno oporavio.

Pet godina kasnije, u januaru 1996. godine, doživio je moždani udar zbog kojega je izgubio mogućnost govora. Taj period života opisao je u svojoj autobiografskoj knjizi Udar sreće. Opisao je to zdravstveno stanje kao “najgori pakao koji čovjek može proživjeti“. Priznao je i da se mučio s depresijom, no izlaz je pronašao u humanitarnom radu.

– Douglasov način borbe protiv depresije odličan je savjet svima – rekao je jednom prilikom liječnik Bruce Dopkin.

Kad je navršio 102 godine rekao je da mu je najveća rođendanska želja da svijet postane bolje mjesto za život.

– Toliko je puno netrpeljivosti… Želim da ljudi jedni prema drugima budu ljubazniji i pokazuju više poštovanja – rekao je.

– Imao sam predivan život i imam fantastičnu porodicu. Zahvalan sam na svemu što mi je život pružio – zaključio je tad.

loading...

Facebook komentari