7 lekcija Opre Vinfri koje su mnogima otvorile oči: Neka vas u životu uvijek vodi srce!

Opra Vinfri svojim neverovatnim karakterom i prepuna emocija totalno je promenila svet tok šoua. Njena je misija bila jedna, da dirne ljude u srce i tako ih podstakne na pozitivne promene u životu.1. Svi mi delimo istu ulogu u patnji i boli

“Šou me naučio da postoji jedna uloga koja je zajednička svačijoj boli i patnji, a to je bezvrednost. Osećaj da nismo dovoljno vredni života za koji smo stvoreni.”

2. Jedni drugima najbolji smo učitelji

“Nešto u meni vezalo se za svakoga od vas, tako da samu sebe vidim u vama i vas u meni. Postala sam vaš surogat koji postavlja pitanja, daje odgovore, uči, raste, proširuje moja razmišljanja, preispituje moja verovanja i način na koji gledam na svet. Slušala sam i rasla, i znam da ste vi rasli zajedno sa mnom”.

3. Svako od nas mora da pronađe sopstveni životni poziv

“Svako od nas ima poziv, a vaš je pravi posao u životu da otkrijete koji je to poziv i da ga počnete izvršavati. Svaki put kada je na ovoj pozornici bila osoba koja je uspela, pričala je o poslu i o užitku koji je dobila radeći ono za što je znala da joj je suđeno da radi”.

4. Tvoj poziv omogućiće ti da živiš život punim plućima

“Tvoj poziv će te prosvetiti i dati ti do znanja da si upravo onde gde treba da budeš i radiš ono što treba da radiš. To je ono što želim svakome od vas i za šta se nadam da ćete poneti iz ovoga šoua – da vas u životu vodi srce. Morate zarađivati za život, razumem to. Ali isto tako morate znati šta je to što u vama budi životnu svetlost, tako da i vi, na svoj vlastiti način, možete osvetljivati svet”.

5. Svi mi imamo platformu sa koje možemo da utičemo na svet

“Možda je to 20 ljudi, možda 30, 40 ljudi, vaša porodica, prijatelji, susedi, kolege iz škole, kolege na poslu. Gde god da jeste, to je vaša platforma, vaša pozornica, vaš krug uticaja. To je vaš tok šou i tu leži vaša moć. Na svaki način, svaki dan, pokazujete ljudima ko ste zapravo. Govorite sami za sebe. I kada to napravite, primićete proporcionalno onome šta dajete na kojoj god platformi stajali”.

7. Svakom treba potvrda drugih

“Razgovarala sam s gotovo 30.000 ljudi u šou i svi oni imali su jednu zajedničku stvar: svi su tražili potvrdu drugih. Želeli su da znaju: “Vidiš li me? Čuješ li me? Znači li ti išta ono što kažem?”

Pokušajte sa svojom decom, mužem, suprugom, šefom, prijateljima. Dajte im potvrdu. “Vidim te. Čujem te. I važno mi je šta imaš da kažeš”.

10. Završeci donose početke

“Za sve postoji određeno vreme i naše zajedničko vreme na ovoj platformi bliži se kraju. Ja tu ne vidim kraj, nego kao jedan neverovatan novi početak. Jedno poglavlje završeno. Drugo poglavlje počinje za sve nas”,piše Stil

