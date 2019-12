Sjećate li se curice iz filma “Kuduz”: Kako sada izgleda

Prošlo je 27 godina otkako je riđokosa djevojčica Ivana Legin otpjevala čuvenu pjesmu “Ja se zovem Ivana, a tata me zove zlato”, rame uz rame s jednom od najvećih zvijezda bivše Jugoslavije Zdravkom Čolićem. Ovome je prethodila i uloga u kultnom filmu “Kuduz” iz 1989. godine. Nakon uspješne uloge dobila je poziv od Gorana Bregovića…

https://youtu.be/OdYIiJp9Zk0

Ivana živi i radi u Australiji. Ima 33 godine i bavi se režijom, produkcijom i marketingom. Njenu karijeru prekinuo je rat, a nakon toga je javni život više nikada nije privlačio. Istina, ona u Australiji jeste ostvarila nekoliko uloga, ali su, kako je otkrila, bile amaterskog tipa.

Nakon izbijanja rata, Ivana je iskusila izbjeglički život koji je i danas ostavio ožiljke na njenoj duši.

Ova rođena Sarajka je prije osam godina ponovo posjetila rodni grad i to zbog uloge u filmu “Toll Free”

– Izbjeglištvo je išlo preko Beograda, Zagreba, Rusije pa tek onda do Australije. Kao i svima ostalima koji su lutali svijetom pokušavajući da nađu svoj kutak mira i sigurnosti bilo je nemirno, nesređeno i nestabilno. Tek što smo se navikli na jednu školu i način života, našli smo se u drugom okruženju sa novim jezikom i kulturom. Nije bilo lako, ali ovakva iskustva definitivno jačaju. Mali ožiljci će uvijek biti prisutni, nekada će da zasvrbe ili da se upale, obično kada to najmanje očekujemo. Međutim, na to gledam kao proživljeni život i kad taj ožiljak zasvrbi samo me podsjeti da sam u 33 godine preživjela nešto što mnogi nisu sa 90 – izjavila je Ivana u jednom intervjuu.

