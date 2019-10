Zbogom TV? U Hollywoodu pripremaju platformu za gledanje sadržaja samo na mobitelu

Quibi je platforma za streaming video zapisa kratkog formata, namijenjena prvenstveno mobitelima, koja bi s radom trebala krenuti 6. aprila iduće godine,prenosi tportal.

Iza nje stoji bivši šef Disneya i DreamWorksa Jeffrey Katzenberg. Između ostalih, za Quibi će Guillermo del Toro i Steven Spielberg napraviti hororce, Kevin Hart priprema komediju, Chrissy Teigen, Idris Elba, Tyra Banks i Jennifer Lopez pojavit će se u serijama o kojima se zasad ne zna puno, dok će Naomi Watts snimiti Blumhouse triler.

Mjesto glavne izvršne direktorice preuzela je nekadašnja šefica eBaya i Hewlett-Packarda Meg Whitman. U timu su također Diane Nelson (radila je za DC Entertainment), Jim Toth (bivši direktor CAA), Janice Min (bivša dopredsjednica THR-a), Doug Herzog (nekadašnji direktor Viacoma i MTV-ja)…

Konkretna financijska podrška stigla je iz niza poznatih tvrtki, među kojima su Warner Bros., NBC Universal, Disney, BBC Studios, Lionsgate i MGM.

Kakav će sadržaj ponuditi Quibi?

Možemo očekivati sadržaj raznih formata, u rasponu od komedije i drame preko reality showa do dokumentaraca i vijesti. Moguće je kako će biti i sapunica.

Neki od tih projekata bit će podijeljeni u 12 do 14 epizoda ukupnog trajanja dva do dva i pol sati, koje će biti prikazivane dnevno. Nova izdanja ovog tipa moći ćemo očekivati u prosjeku svaka dva tjedna.

Drugi će biti zasebne cjeline, u uvijek istom formatu i s istim voditeljem, odnosno voditeljicom. Primjerice, Jennifer Lopez će u sklopu jednog od njih dijeliti sto tisuća američkih dolara zaslužnim pojedincima.

Konačno, bit će mjesta i za vijesti te sadržaje životnog stila. U ovaj segment će biti uključeni NBC News i BBC, piše Vulture.

Tijekom prve godine Quibi bi trebao ponuditi oko sedam tisuća programskih jedinica, od čega bi više od pola trebalo biti vezano uz vijesti i životni stil. Format prilagođen gledanju na mobitelu trebao bi biti negdje na pola puta između filma i televizije. Baš kao i na televiziji, pojedine emisije i serije imat će više sezona.

Sadržaj neće biti optimiziran za druge uređaje osim mobitela. Primarno je namijenjen ljudima starim između 18 i 44 godine, s jakim naglaskom na one između 25 i 35. Dječji program zasad nije u planu. Najskuplje emisije koštat će sto tisuća dolara po minuti, dok ukupni budžet svakog projekta neće biti veći od šest milijuna dolara po satu.

Miliijarda dolara za sadržaj

Na promociju i oglašavanje potrošit će oko 470 milijuna dolara. Dio programa bit će interaktivan, iako ispočetka u skromnom opsegu. Također, pojedine emisije, poput Spielbergovog hororca, bit će dostupne tek po zalasku Sunca.

Zahuktava se rat streaming servisa; razmeću se sadržajem i razvikanim imenima, a evo što možete očekivati

Možemo očekivati i ponovno pokretanje niza nekad popularnih emisija. MTV će tako oživjeti Punk’d i Singled Out, nova izdanja dobit će The Fugitive, Varsity Blues i How to Lose a Guy in 10 Days, a producent serije Vikings Michael Hirst priprema biografski film o Karlu Velikom.

Tijekom prve godine rada u Quibiju bi trebali potrošiti nešto više od milijarde američkih dolara na proizvodnju sadržaja, dok su oglašivači već unaprijed zakupili prostor za oglase vrijedan sto milijuna američkih dolara. Ukupno je dosad potvrđeno više od 30 projekata i suradnji.

Pretplata za pregled sadržaja koji će trajati između sedam i deset minuta po emisiji koštat će od pet američkih dolara ako ste spremni gledati reklame, odnosno osam ako ih se želite riješiti. Bit će moguće isprobati ga besplatno na određeno vrijeme, moguće dva tjedna, kao i da će biti upakiran u ponudi s drugim sadržajima namijenjenim mobitelima.

U Quibiju ponajprije računaju na ljude koji su spremni platiti za kvalitetan sadržaj i gledati ga bez reklama.

