Žbanić snima drugi dio ‘Quo Vadis, Aida’, njen posljednji bh. film!?

Riječ je o nastavku njenog prethodnog filma Quo Vadis, Aida?, koji je ostvario ogroman uspjeh i stigao na korak od Oscara. Navodno, u toku je potraga za glumcima, ali i lokacijama za snimanje.

Kako saznaju Vijesti.ba, njena produkcije je u prethodnom periodu na području Vareša tražila lokacije za snimanje filma, a da li je lokacije i pronađena, nije poznato,pišu Vijesti

Jasmila je u nedanvom intervjuu za TVSA potvrdila da će se film desiti.

“Počeli smo na priprema za drugi dio “Quo Vadis, Aida?”, priča o borbi žena da saznaju istinu i da dođu do pravde. Koliko god je to priča o ženama i majkama Srebrenice, mislim da je to priča o ženi, da i u ovakvom sistemu ispričaju jednu posve drugačiju priču. Kad ljudi pogledaju da danas, 30 godina od genocida, majke još uvijek traže svoje najbliže, mislim da bi drugačije razmišljali o ratu”, kaže Žbanić.

Ona se požalila i na stanje u bh. kinematografiji, te najavila da bi ovo mogao biti posljednji bh. film.

“Nažalost situacija u BIH je po pitanju filma toliko nepovoljna, da mislim da je ovo moj posljednji bh. film. Jer, nekako je uništeno sve ono što smo godinama gradili”, rekla je Žbanić.

